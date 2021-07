Sony meldet über 10 Millionen verkaufte Playstation-5-Konsolen

Microsoft hat gestern Abend bekanntgegeben, dass die Xbox Series weiterhin die erfolgreichste Konsole des Unternehmens ist. Da sie keine konkreten Zahlen nennen, müssen wir diese Aussage erst einmal so hinnehmen, allerdings büßt das Argument natürlich an Überzeugungskraft ein. Sony scheut den harten Vergleich nicht, denn sie warten nicht bis zum nächsten Investorentreffen am 4. August, um zu verraten, wie sich die Verkaufskurve der Playstation 5 entwickelt hat.

In einer Pressemitteilung bestätigt Sony, inzwischen über 10 Millionen Playstation-5-Konsolen verkauft zu haben. In den vergangenen drei Monaten hat der Hersteller demnach etwa 2,5 Millionen Geräte verkauft und noch immer ist die PS5 im Online- und stationären Handel rar gesät. Die Playstation 4 hat übrigens genau zwei Wochen länger gebraucht, um diesen Verkaufsmeilenstein Mitte August 2014 zu erreichen.