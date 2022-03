Sony: Live-Service-Dienste erschaffen "bedeutende, soziale Verbindungen zwischen Spielern"

HQ

Während der PS4-Ära hat Sony vor allem Einzelspielerspiele erarbeitet, doch inzwischen konzentrieren sich die Playstation-Teams verstärkt auf Live-Service-Angebote. Im letzten Finanzbericht wurde zum Beispiel bekanntgegeben, dass in den kommenden Jahren mindestens zehn Live-Service-Titel bei den Playstation-Studios produziert werden, was längst nicht alle Spieler begeistert.

Die Befürchtung lautet, dass Ressourcen, die für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Live-Service-Games verwendet werden, wahrscheinlich weniger Projekte im Einzelspielermarkt nach sich zieht. Die fehlenden Spielziele der Online-Games, die bei vielen Nutzern mit der Zeit das Gefühl von Beschäftigungstherapie hinterlassen, und die Nähe zu Mikrotransaktionen sind Kritikpunkte, die vom Publikum bemängelt werden.

Gegenüber Gamesindustry.biz erklärte Hermen Hulst, der Leiter der Playstation Studios, kürzlich, warum Sony trotzdem beschlossen hat, die eigenen Live-Service-Bemühungen zu verstärken: „Natürlich werden wir auf Einzelspieler ausgelegte Erzählungen in Spielen wie Ghost of Tsushima, The Last of Us und Horizon Forbidden West fortführen. Aber ihr habt richtig erkannt, dass wir in Live-Service-Spiele investiert haben, denn das ist unglaublich spannend für uns. Es erlaubt uns, größere Welten zu bauen und [...] wirklich sinnvolle, soziale Verbindungen zwischen den Spielern herzustellen."

Sind „größere Welten" und „soziale Verbindungen" für euch Grund genug, um Spiele offline nicht mehr starten zu können?