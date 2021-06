Sony ist sich noch nicht sicher, ob Horizon Forbidden West das erwartete 2021-Zeitfenster schafft

14 Minuten Gameplay vom neuen Horizon Forbidden West haben Guerilla Games und Sony am Abend geliefert. Wir haben in der ausführlichen Demonstration eine Mission gesehen,...

Horizon Forbidden West war am vergangenen Donnerstag während der State-of-Play-Sendung nirgends zu sehen, was viele von uns ein wenig enttäuscht hat. Obwohl Informationen...

Laut Ashly Burch ist Forbidden West wie Horizon: Zero Dawn, nur "besser und mehr"

am 17. Februar 2021 um 13:55 NEWS. Von Jonas Mäki

Die Leute hatten großen Spaß an Horizon: Zero Dawn und es scheint ganz so, als würde der Nachfolger, Horizon Forbidden West, mehr vom Altbekannten bieten. Die Fortsetzung...