Sony: In Playstation 4 steckt noch immer eine Menge Leben

Sony hat gerade Ghost of Tsushima für die Playstation 4 veröffentlicht, was viele Leute als letzten großen First-Party-Titel für die Konsole betrachten. Laut dem Unternehmen muss das aber nicht unbedingt der Fall sein. Geoff Keighley sprach letzte Woche mit dem globalen Marketingchef von Playstation, Eric Lempel, und der erklärte ihm Folgendes:

"PS4 ist ein großer Teil von allem, was wir tun und es wird auch weiterhin ein großer Teil von allem sein, was wir tun. Für die PS4 wird noch viel mehr kommen. Wir sahen in den letzten Wochen die Veröffentlichung einiger der größten Titel dieser Generation, aber [es wird] weiterhin [einiges kommen]. Die PS5 ist das Produkt der nächsten Generation, doch für PS4-Fans steht noch viel mehr bevor. In diesem Produkt steckt noch eine Menge Leben."

Was genau das bedeutet, darauf wollte Lempel nicht genauer eingehen, aber es ist unwahrscheinlich, dass PS4-exklusive Spiele weiterhin erscheinen, sobald die Playstation 5 erhältlich sein wird. Es sind aber zumindest gute Nachrichten für diejenigen, die über die Konsole verfügen und nicht unbedingt sofort wechseln wollen.

Quelle: GamesRadar