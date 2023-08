Sony erwirbt Audio-Tech-Unternehmen Audeze

HQ

Ohne vorherige Gerüchte oder Spekulationen hat Sony gerade eine Vereinbarung mit dem Audio-Tech-Unternehmen Audeze über eine Übernahme bekannt gegeben. Letztere sind für ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannt und obwohl sie zu Sony gehören, werden sie auch in Zukunft separat operieren.

In der Pressemitteilung (danke BusinessWire) heißt es auch, dass sie weiterhin "Multi-Plattform-Produkte entwickeln" werden, was wahrscheinlich bedeutet, dass Xbox-Spieler weiterhin in der Lage sein werden, ihre feinen Produkte zu genießen. Hideaki Nishino, SVP von Sony Interactive Entertainment, sagte zu diesem Deal:

"Audeze ist eine führende Marke für Kopfhörer, und diese Akquisition unterstreicht den Fokus von Sony Interactive auf Innovation und die Bereitstellung des besten Audioerlebnisses für PlayStation-Spieler. Wir freuen uns, das Know-how von Audeze in das PlayStation-Ökosystem einzubringen und dabei auf den großen Fortschritten aufzubauen, die wir mit der Tempest 3D AudioTech der PlayStation 5 und dem kabellosen Pulse 3D-Headset gemacht haben."

Der CEO von Audeze, Sankar Thiagasamudram, hatte ebenfalls etwas zu dieser Fusion zu sagen:

"Sony Interactive bietet Audeze eine einzigartige Gelegenheit, unser Geschäft zu skalieren, während wir unsere Mission fortsetzen, erstklassige Kopfhörer für Aufnahmeprofis, Audiophile und Gamer zu liefern. Wir freuen uns auch darauf, einen Beitrag zu den Bemühungen von Sony Interactive zu leisten, das PlayStation-Audioerlebnis auf die nächste Stufe zu heben."

Glaubst du, dass Audeze gut zu Sony passt?