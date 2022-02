Sony errichtet Aloy aus Horizon eine Statue in Florenz, zu Ehren heldenhafter Frauen

HQ

Falls ihr die schöne Stadt Florenz in den nächsten zehn Tagen besuchen solltet, dann müsst ihr unbedingt einen Abstecher ins Herz der Altstadt einplanen. Auf der Piazza Madonna della Neve, (Complesso delle Murate) befindet sich eine temporäre Installation, die Sony aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung von Horizon Forbidden West erreichten ließ. Im wahren Michelangelo-Stil hat der Publisher eine lebensgroße, marmorähnliche Statue der Titelheldin Aloy aufstellen lassen, die laut dem Hersteller Symbolwirkung habe.

Die Initiative erinnert nämlich nicht nur an den morgigen Start des Abenteuers für PS4 und PS5, sie stellt gleichzeitig eine Hommage an die italienischen Frauen dar, die dazu beigetragen haben, die Geschichte des Landes zu schreiben. Wie die Fans wissen, ist die Protagonistin von Horizon eine starke Frau, die weiß, wie man für gerechte Zwecke kämpft.

Die Doppeldeutigkeit kommt daher, dass es, wie bei uns in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt, viele italienische Heldinnen gab, die mit ihrer Arbeit in den Bereichen Wissenschaft, Kunst oder Sozialarbeit zum Fortschritt der Nation beigetragen haben, dafür aber nur selten Anerkennung fanden.

Marco Saletta, der Leiter von Sony Interactive Entertainment in Italien, sieht in der „der Fähigkeit von Videospielen, universelle Geschichten und Themen in eine neue Dimension zu transportieren, die den Spieler in den Mittelpunkt stellt [...], ein außerordentlich anregendes Modell für jüngere Generationen." Mit dieser Aktion möchte Sony das Thema Gleichberechtigung also auch jüngeren Zielgruppen näherbringen.