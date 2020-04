Sony entfernt The Last of Us: Part II aus dem Playstation Store

Update, 07. April 12:38 Uhr: Sony hat sich dazu entschieden, allen Vorbestellern automatische Rückerstattungen zu senden. Wir haben die Meldung entsprechend aktualisiert.

Aktualisierte Meldung:

Letzte Woche gaben Naughty Dog und Sony bekannt, dass The Last of Us: Part II (und Iron Man VR) nicht wie geplant im Mai veröffentlicht wird, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Wir hören solche Worte normalerweise nur, wenn unfertige Spiele abgebrochen wurden, allerdings ist klar, dass die Entwickler das kostspielige Prestigeprojekt nicht verschrotten werden - sie berichten aktuell ja vor allem darüber, dass der Titel fast fertig sei. Weil es momentan allerdings keinen konkreten Starttermin mehr gibt, entfernte Sony The Last of Us: Part II (und Iron Man VR) nun sicherheitshalber vollständig aus dem Playstation Store.

Dadurch soll wahrscheinlich verhindert werden, dass Leute ein Spiel mit einem unbekannten Veröffentlichungsdatum vorbestellen und Sony anschließend verklagen können, weil sie nicht wissen, wann sie das Spiel erhalten. Diejenigen die das Spiel bereits vorbestellt haben, werden laut dem Playstation-Support (danke für die Beobachtung Nibel) automatisch eine Gutschrift erhalten. Checkt diesbezüglich die E-Mail, die mit eurem Playstation-Account verbunden ist. Wann erwartet ihr die Veröffentlichung von The Last of Us: Part II?

Quelle: DualShockers.