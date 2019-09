Sony: "Die Persona-Serie ist uns wichtig"

Die Persona-Reihe hat sich von einem Nischenprodukt zu einer millionenfach verkauften Serie entwickelt. Die meisten Ableger der Reihe sind auf Sonys Playstation-Konsolen erschienen, was die Beziehung mit Atlus vertieft haben dürfte. Mit dem kommenden Persona 5 Royal werde darauf aufgebaut, erklärt Atsushi Morita, Manager bei Sony Interactive Entertainment Japan. Auf einer Veranstaltung zum bevorstehenden Start von der erweiterten Royal-Spielversion in Japan erklärte der Manager, dass die Persona-Serie für Sony "wichtig" sei. Kommende Kooperationen scheinen deshalb wahrscheinlich zu sein. Persona 5 Royal erscheint im Frühjahr 2020 in Europa auf der PS4.

You watching Werben