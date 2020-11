Sony: Am 19. November bekommt ihr im Einzelhandel keine PS5

Wer sich in den letzten Wochen beim Online-Händler seiner Wahl nach Next-Gen-Konsolen umgeschaut hat, der ist möglicherweise auf leere Lagerbestände gestoßen. Obwohl große Handelsketten noch einige Konsolen auf Lager haben (und regelmäßig neue Exemplare bekommen), werden einige potentielle Käufer vermutlich leer ausgehen. Wer sich spontan zum Kauf einer kommenden Gaming-Plattform entscheiden sollte, muss jedoch mit Einschränkungen rechnen.

Weil Sonys Kontingent an PS5-Konsolen überschaubar ist und vorerst auch bleibt, wird es am 19. November, dem ersten Verkaufstag der japanischen Next-Gen-Hardware in Europa, in deutschen Läden keine Playstation 5 geben. Sid Shuman, Senior Communications Director von Sony, nennt diese Entscheidung eine Vorsichtsmaßnahme, die dafür sorgen soll, dass sich Kunden und Verkäufer während des zu erwartenden Besucheransturms nicht der hohen Ansteckungsgefahr des Coronavirus aussetzen müssen. Stattdessen verweist das Unternehmen auf den Online-Handel, über den die Geschäfte vorrangig abgehandelt werden sollen.