Sons of the Forest startet 2021

You're watching Werben

Endnight Games haben 2018 The Forest veröffentlicht und das Survival-Crafting-Miteinander nach über vier Jahren aktiver Early-Access-Entwicklung mit diesem Schritt endlich inhaltlich fertiggestellt. Im vergangenen Jahr haben sie unter dem ominösen Titel Sons of the Forest ihr nächstes Vorhaben vorgestellt, das offensichtlich in die gleiche Kerbe schlägt. Über die Feiertage meldete sich das Team zurück, um den Titel grob auf das Jahr 2021 zu datieren. Weitere Details wurden nicht genannt, doch wir sind uns ziemlich sicher, dass sich das Studio auch diesmal für den Early-Access-Pfad entscheiden wird - bis zur vollständigen Veröffentlichung des Titels vergehen also mitunter noch Jahre.