Soniqs sind die Sieger des Esports World Cup PUBG: Battlegrounds

Eines der letzten Turniere, das im Esports World Cup ausgetragen wurde, war das PUBG: Battlegrounds -Event, bei dem 24 der besten Teams aus der ganzen Welt zusammenkamen, um in intensiver Action um einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar zu kämpfen.

Dieses Turnier endete am Wochenende, als Soniqs es schaffte, sich knapp vor Petrichor Road durchzusetzen, nach einer beeindruckenden Finalleistung, bei der das Team drei der 12 Runden gewann und in zwei weiteren Runden Zweiter wurde, wodurch es 113 Punkte erhielt, was ausreichte, um vor dem Zweitplatzierten mit 109 Punkten zu liegen.

Mit diesem Ergebnis geht Soniqs mit einem Preisgeld von $700.000 nach Hause, wobei der $50.000 MVP-Bonus tatsächlich an den viertplatzierten TSM-Spieler Pedro "sparkg" Ribeiro geht.

Die Frage ist nun, ob Soniqs diese Siegesserie fortsetzen und sich auch beim PUBG Global Championship im Dezember in Kuala Lumpur als derjenige erweisen kann, den es zu schlagen gilt.