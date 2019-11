Sonic-Film ist mit neuem Design und verbessertem Trailer zurück

Anfang dieses Jahres haben wir den ersten offiziellen Blick auf die Filmadaption von Sonic the Hedgehog geworfen, von der Fans nicht gerade überzeugt waren. Das Design des blauen Igels war das Hauptanliegen der Fans, was den Regisseur Jeff Fowler letztlich dazu veranlasste, die Produktion zurückzufahren und neue Aufnahmen anzufertigen. Produzent Tim Miller gab später zu, dass er sich damit wohl wirklich vertan haben muss, doch vor kurzem sind Werbematerialien veröffentlicht worden, die einen Sonic zeigten, der Fans deutlich euphorischer werden ließ. Nun hat Paramount Pictures einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der uns den Film zum zweiten Mal vorstellt und den Igel in seinem neuen Look zelebriert. Im Bereich des Gesichts und vor allem bei den Augen sind die Unterschiede am auffälligsten. Insgesamt erinnert sein Aussehen nun mehr an die 3D-Vorlage in den Videospielen. Was sagt ihr zum neuen Look?

