Sonic the Hedgehog macht es sich in Puyo Puyo Tetris 2 gemütlich

You're watching Werben

In einem neuen Updates wurde das bekannte Sega-Maskottchen Sonic the Hedgehog zu Puyo Puyo Tetris 2 hinzugefügt. Der blaue Igel ist nun ein spielbarer Charakter, doch er ist nicht der einzige Neuzugang. Die drei Spielfiguren Lidelle, MS.Acord und Ocean Prince fügen dem Talentkampfmodus weitere Spezialfähigkeiten hinzu. Es wurden zudem neue Musiktitel sowie einige Gegenstandskarten integriert, den Spielern stehen ab sofort also mehr Anpassungsoptionen zur Verfügung.

Der neue "Online-Boss-Raid-Modus" ist sicherlich die größte Neuerung des kostenlosen Updates. Bis zu vier Spieler schließen sich in dieser Spielvariante zusammen, um einen Computer-gesteuerten Bossgegner zu überrumpeln. Dabei müssen die Teilnehmer, genau wie in anderen Teamkampfvarianten, auf ihre Gruppenkonstellation achten. Sonst gelten die bekannten Spielregeln, zur Belohnung erhaltet ihr Items und Erfahrungspunkte.