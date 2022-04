Sonic the Hedgehog 2 überholt seinen erfolgreichen Vorgänger an der US-Kinokasse

HQ

Sonic the Hedgehog 2 ist letzte Woche im Kino angelaufen und offensichtlich haben sich die Zuschauer darauf gefreut. Deadline zufolge wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika allein am ersten Wochenende etwa 71 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von Tickets für Sonic 2 eingenommen, was bereits die Hälfte der Produktionskosten ist.

Kein anderer Film, der auf einem Videospiel basiert, hat am ersten Wochenende in den USA mehr Leute ins Kino gelockt. Detective Pikachu, Uncharted und auch den ersten Sonic-the-Hedgehog-Film konnte das neue Werk des Regiseurs Jeff Fowler somit überholen. Unsere Kritik zu Sonics neuestem Abenteuer findet ihr an dieser Stelle.