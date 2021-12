Sonic Team zeigt Open-World-Abenteuer Sonic Frontiers

HQ

Während der Game-Awards-Zeremonie haben wir zwei Sonic-Ankündigungen erhalten. Zuerst einmal stand der zweite Spielfilm des blauen Igels Sonic the Hedgehog im Vordergrund, der mit einem frischen Trailer ausgestattet wurde. Außerdem hat sich Sega blicken lassen, um uns erste Eindrücke von ihrem nächsten Spiel zu demonstrieren. Sonic Frontiers heißt das Game und es wird in einer ausladenden Open-World-Umgebung spielen. Ende 2022 soll der 3D-Plattformer auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.

