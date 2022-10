Sonic Frontier PC-Anforderungen angekündigt

HQ

Sonic Frontiers erscheint in einem Monat und drei Tagen, und jetzt haben Sonic Team und Sega die minimalen und empfohlenen PC-Spezifikationen für das Spiel bekannt gegeben. Es scheint wirklich nicht so anspruchsvoll zu sein und ein durchschnittlicher Computer wird für die meisten Menschen ausreichen. Schauen Sie es sich unten an:

MINIMUM:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-3470

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7870, 2 GB oder Nvidia Geforce GTX 660, 2 GB

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: 720p Low @ 30 FPS. Erfordert eine CPU, die den AVX- und SSE4-Befehlssatz unterstützt.

EMPFOHLEN:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-6600

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB oder Nvidia Geforce GTX 1070, 8 GB

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: 1080p hoch @ 60 fps. Erfordert eine CPU, die den AVX- und SSE4-Befehlssatz unterstützt.