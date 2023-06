Sonic Central erscheint am 23. Juni

HQ

Sega veranstaltet am 23. Juni 2023 ab 8 Uhr PST / 16 Uhr BST / 17 Uhr MESZ ein neues Sonic Central Showcase.

"Schalten Sie ein, um einen kleinen Einblick in einige unserer bevorstehenden Projekte, Partnerschaften und Veranstaltungen im Jahr 2023 zu erhalten", heißt es in dem Ankündigungs-Tweet. Wir hatten in diesem Jahr bereits viele Gaming-Showcases, aber Sonic-Fans werden hören wollen, was als nächstes für den blauen Igel kommt.

Wir wissen bereits, dass wir Sonic Superstars später in diesem Jahr bekommen werden, und es sind auch noch Updates für Sonic Frontiers geplant. Hoffentlich gibt es auch ein paar Überraschungen, um uns auf Trab zu halten.

Was glaubst du, wird auf der Sonic Central Show angekündigt?