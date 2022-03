Songs of Conquest: Pixeliges Strategiespiel im alten Heroes-Stil ab 10. Mai im Early Access verfügbar

HQ

Lavapotion arbeitet an einem Strategiespiel, das Fans der alten Heroes-of-Might-and-Magic-Serie interessieren könnte. In Songs of Conquest kämpfen vier Fantasiefraktionen um die Macht, indem sie Reichtümer und Artefakte auf einer Übersichtskarte einsammeln und angehäufte Ressourcen in den Ausbau des eigenen Königreichs, sowie in die Ausbildung militärischer Streitkräfte stecken. Im rundenbasierten Kampf kommen Magie und Fähigkeiten zum Einsatz, was euch das neue Video genauer demonstriert.

Songs of Conquest wird am 10. Mai in die Early-Access-Entwicklung auf dem PC übergehen. Ihr dürft bereits in dieser Phase eine Einzelspielerkampagne, Mehrspielerinhalte und einen Level-Editor zum Basteln eigener Herausforderungen erwarten.