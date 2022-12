Somerville Schöpfer haben ihr zweites Spiel "aufgereiht"

HQ

In diesen Tagen haben wir in entgegengesetzten Polen über die Güte und auch die Fehler gesprochen, die in Somerville, der jüngsten Veröffentlichung des Studios Jumpship, zusammenlaufen. Und auch deshalb haben wir uns an einige der Erkenntnisse erinnert, die uns der Produzent des Spiels Dino Patti selbst während des Interviews hinterlassen hat, das wir ihm während unseres Besuchs im Gamelab Tenerife geben durften, in dem wir über seine schwierige Entwicklung, seinen nächsten Schritt mit dem Titel und das zukünftige Projekt des Studios sprachen.

In Bezug auf diesen neuen Titel scheint es, dass sie sich bei Jumpship noch in der "Zeichenphase" befinden, wie Patti uns erzählte:

"Wir haben das nächste Ding vor uns. Es ist noch in der Anfangsphase, aber wir sind wirklich stolz darauf. Ja, ich denke, wir haben wieder etwas, was erstaunlich sein wird."

Patti war auch nicht in der Lage, uns im Interview unten eine Vorschau auf den Titel des neuen Projekts zu geben, und war auch ein wenig schwer fassbar, als sie versuchte, unsere Bedenken über das Ende des Spiels zu verstehen. Die Wendung hier ist jedoch, dass es Details in den verschiedenen Enden des Spiels gibt, denen die Spieler noch nicht begegnet sind.

"Ich kann nicht so viel über Enden sprechen (lacht), aber ich denke, es steckt mehr in den Enden, als die Leute hineinstecken. Außerdem gibt es versteckte Dinge, über die die Leute noch nicht nachgedacht haben."

Ein kurioser Punkt, für den sie viel Zeit damit verbracht haben, sich in die Entwicklung des Spiels während der Pandemie zu vertiefen. Dabei räumt der Produzent ein, dass es Schwierigkeiten gab, weil es "viel Vorfreude auf das Spiel" gab. Und was die Zukunft des Spiels betrifft, scheint es, dass Somerville noch ein neues Kapitel vor sich hat, vermutlich für Nintendo Switch:

"Ähm, (lächelt) Das ist etwas, worüber ich jetzt nicht sprechen kann, aber ich denke, es ist etwas, das wir sicher erforschen möchten."

Im vollständigen Video spricht Patti über unsere beiden Lieblingsaspekte des Spiels: Kunst und Kameraarbeit.