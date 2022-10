Somerville kommt in ein paar Wochen

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Entwickler Jumpship gerade bekannt gegeben, wann sein Science-Fiction-Abenteuerspiel Somerville erscheinen wird. Das Spiel, das in nur wenigen Wochen debütieren soll, am 15. November, um genau zu sein, wird auf dem PC (sowohl im Epic Games Store als auch auf Steam) und auf Xbox-Konsolen erscheinen, sogar als Game Pass Day One Launch-Titel.

Der neueste Teaser, den Sie unten sehen können, bestätigt all diese Informationen, und was genau Somerville betrifft, heißt es in der Steam-Auflistung für den Titel: "Nach einer Katastrophe müssen Sie die Mittel finden, um Ihre Familie wieder ganz zu machen. Somerville ist ein Science-Fiction-Abenteuer, das auf den intimen Auswirkungen großer Konflikte basiert."

Wirst du Somerville spielen, wenn es in ein paar Wochen startet?