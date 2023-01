Solar Opposites wird weitermachen, nur ohne Justin Roiland

Hulu hat die Beziehungen zu Justin Roiland abgebrochen, aber die Zeichentrickserie wird Berichten zufolge fortgesetzt, wie es bei der anderen großen Show des Schauspielers, Rick and Morty, der Fall ist.

Gegen Justin Roiland wird derzeit wegen häuslicher Gewalt ermittelt. Dabei wurde er zunächst verhaftet und erscheint seit 2020 konsequent wegen falscher Inhaftierung und Körperverletzung vor Gericht. Jetzt wurde die neue Anklage zu dem Fall hinzugefügt, was sie in den Vordergrund vieler Medien gebracht hat.

Dies hat dazu geführt, dass Roiland nicht nur Solar Opposites und Rick and Morty verloren hat, sondern auch von seiner Rolle im High on Life-Entwickler Squanch Games zurückgetreten ist. Während der Prozess noch läuft, scheint es, dass viele Unternehmen und Studios versuchen, die Beziehungen zu Roiland abzubrechen und sich von Roiland zu distanzieren, in der Hoffnung, jede Gegenreaktion, die sie erhalten könnten, zu begrenzen.

Wie bereits erwähnt, ist der Vorfall, gegen den Roiland derzeit angeklagt wird, jedoch aus dem Jahr 2020 zurückgegangen, so dass es interessant ist zu sehen, wie Unternehmen erst einen Schritt von der umstrittenen Figur zurückgetreten sind, nachdem seine angeblichen Taten in den Vordergrund der Öffentlichkeit gerückt sind.