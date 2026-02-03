Sohn der norwegischen Kronprinzessin vor dem Vergewaltigungsprozess festgenommen

HQ

Marius Borg Høiby, 29, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde am Sonntag nur wenige Tage vor seinem geplanten Vergewaltigungsprozess wegen neuer Vorwürfe festgenommen. Die Osloer Polizei teilte mit, dass Høiby des Angriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung verdächtigt wird. Die Behörden haben vier Wochen Haft beantragt, um weitere Straftaten zu verhindern, und das Gericht hat seine Haft bis zum 2. März angeordnet.

Høiby soll wegen 38 Anklagepunkten vor Gericht stehen, darunter mehrere Anklagen wegen Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und geheimer Filmaufnahme von Frauen. Er hat die schwerwiegendsten Vorwürfe zurückgewiesen. Der siebenwöchige Prozess soll am Dienstag in Oslo beginnen und aufgrund seiner königlichen Verbindung erhebliche nationale Aufmerksamkeit erregen.

Die Festnahme erfolgt zu einer Zeit, in der Kronprinzessin Mette-Marit nach der Veröffentlichung neu entschlossener Akten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein unter Beobachtung steht. E-Mails deuten darauf hin, dass sie zwischen 2011 und 2014 Kontakt zu Epstein aufrechterhielt, was sie dazu veranlasste, öffentlich "schlechtes Urteilsvermögen" anzuerkennen und Bedauern für die Verbindung auszudrücken. Die Enthüllungen haben eine Debatte über die Rolle und den Ruf der Monarchie in Norwegen ausgelöst.

Obwohl die Unterstützung für die königliche Familie kurzfristig beeinträchtigt ist, vermuten Analysten, dass die langfristigen Auswirkungen begrenzt sein könnten. Das Parlament soll über ein mögliches Referendum zur Ablösung der Monarchie abstimmen, eine alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung, die jedoch nicht erwartet wird. Unterdessen geht die öffentliche Diskussion sowohl über Høibys Rechtsfall als auch über Mette-Marits Verbindungen zu Epstein weiter, wodurch die norwegische Königsfamilie im Rampenlicht steht...