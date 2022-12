Im Moment herrscht ein echtes Fußballfieber. Die Weltmeisterschaft ist im Gange und die Teams beginnen, aus dem alle vier Jahre stattfindenden Turnier auszuscheiden, und in Großbritannien zu einer Zeit zu leben, in der wir ein wirklich wettbewerbsfähiges Team haben, das in der K.o.-Gruppe mithalten könnte, bedeutet, dass jeder, überall im ganzen Land, einschaltet, um den Three Lions zu folgen, während sie ihre Kampagne fortsetzen. Und das bedeutet auch, dass Fußball aufgrund dieses Fiebers überall ist, auch in Videospielen und nicht nur in der FIFA.

PanicBarn hat beschlossen, den Moment zu nutzen, indem es sein Pixel-RPG Soccer Story debütiert, ein Spiel, das in einer fiktiven Welt stattfindet, in der Fußball verboten wurde und jetzt von Unternehmensoberherren kontrolliert wird. Die Idee ist, die Kräfte eines magischen Fußballs zu nutzen, um ein Team zu bilden und dann das Land zu bereisen, um Pokale zu gewinnen, damit Sie das Mega-Team des Unternehmens herausfordern und letztendlich den Fußball von seiner grimmigen Unterwerfung befreien können. Und für diejenigen, die sich wundern, Soccer Story ist keine Fortsetzung von Sidebar Games Golf Story, das Paar sieht zufällig sehr ähnlich aus und klingt sehr ähnlich.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie genau Sie aus einem Konzept wie diesem ein RPG machen können. Nun, die Idee ist, die Welt zu erkunden, verschiedene Herausforderungen zu meistern, um Token zu verdienen, die bei Mitgliedern Ihres Teams verwendet werden können, um ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern. Schnelligkeit und Ausdauer, Zweikampfstärke, Schussgenauigkeit und -stärke sowie Passgeschick. Diese Prämisse des Fortschritts funktioniert sehr gut, und da Sie mehr als nur Ihren Protagonisten im Auge behalten müssen, gibt es ein Element der Entscheidungsfindung, wie Sie Ihre Token im Team ausgeben, da Sie sonst einen Messi-Kaliberspieler und dann einen Haufen Amateure der Liga 2 haben, die sie unterstützen, was wir alle wissen, ist ein Rezept für eine Katastrophe. So könntest du dich zum Beispiel entscheiden, die Schussfähigkeit deines Stürmers zu verbessern, aber Kraftmarken auf Verteidiger zu verwenden, um dein Tor besser schützen zu können. Die Wahl liegt natürlich bei Ihnen.

Die Erzählung ist erwartungsgemäß bizarr und weit hergeholt. Es ist schwer, es wirklich ernst zu nehmen, aber das fühlt sich oft wie der Sinn an, was bedeutet, dass es das Gameplay ist, bei dem das Spiel sich auszeichnen muss. Während ich denke, dass es Stärken in der stromlinienförmigen und engen Entwicklung gibt, sind die tatsächlichen Erkundungs- und Fußballmechaniken weniger beeindruckend.

Die Erkundung und das Weltdesign zu Beginn wiederholen sich sehr. Sicher, Sie haben viel freie Hand, wie Sie Quests erkunden und abhaken, aber die meisten Quests drehen sich um Checklistenaktivitäten, dh versteckte Ziele zu erzielen, rote Ziele zu zerschlagen, von einem Punkt zum anderen zu dribbeln, eine Reihe von Gegenständen zu sammeln und so weiter. Nach etwa einer Stunde dieser Aufgaben lässt der Charme nach und es fühlt sich an, als hätte Soccer Story seine Spielstrategie bereits enthüllt.

Und das wird nicht durch die seltsamen Fußball-Gameplay-Mechaniken unterstützt. Das Laufen, Passen und Tackling funktioniert gut, aber es ist das Schießen, das fehlt. Vor allem in der offenen Welt. Sie müssen Ihre fußballerischen Fähigkeiten einsetzen, um Aufgaben zu erledigen, wobei sich die meisten um das Schießen auf Objekte oder Ziele drehen, und da sich die Perspektive des Spiels nie ändert, werden Schüsse zunehmend frustrierend, um mit Präzision zu landen, was bei zeitgesteuerten Aktivitäten zu einem Problem wird. Es gab einen Fall, der mir viel Kummer bereitete, wo von mir erwartet wurde, schwimmende Kinder vor entgegenkommenden Haien zu schützen, indem ich einen Ball auf sie trat. Das Problem war, dass die Seitenperspektive das Zielen sehr schwierig machte, und die Vielzahl der Haie auf einmal für ein Wut-induzierendes Rezept sorgte.

Die eigentlichen Fußballspiele sind auch eine seltsame Dynamik, da sie von viel zu hart zu viel zu einfach werden. Sobald Sie ein paar Upgrades für Ihr Team erhalten, werden Sie im Wesentlichen unaufhaltsam und schlagen Gegner 8-0 auf einer häufigen Basis. Hinzu kommt der Mangel an Richtung, wohin man gehen muss, was oft sehr unnötig spezifisch ist, um die nächste wichtige narrative Dialogsequenz freizuschalten, und wenn das nicht genug war, dann gibt es die Bugs, was die Sache noch schwieriger macht. Zwischen Abstürzen und Herausforderungen, die nicht abgeschlossen werden, bis hin zu Spielern, die während Fußballspielen stecken bleiben und mehr, kann es sehr abstoßend sein.

Was schade ist, denn es gibt einige interessante und unterhaltsame Elemente, die in Soccer Story zu finden sind. Die Idee ist einzigartig, die Art und Weise, wie Fußball in die Erforschung einbezogen wurde, hat Potenzial, das Weltdesign ist lebendig und vollgestopft mit Aktivitäten, und der Fortschritt schafft ein gewisses Maß an Verbindung zu Ihrem Team. Das Problem ist, dass es einfach zu viel gibt, das dieses Spiel zurückhält, als dass diese Bereiche glänzen könnten, und das ist eine Schande, da es buchstäblich keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart für ein Spiel wie dieses gibt, um anzukommen und die Welt im Sturm zu erobern.