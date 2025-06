Soccer Golf!, Ausrufezeichen und alles, schafft das Kunststück, kein Fußballgolf zu sein, sondern gleichzeitig buchstäblich Fußballgolf zu sein. Lassen Sie mich das erklären. Wenn ich an Fußballgolf denke, denke ich an jemanden, der einen Fußball auf einem kleineren Golfplatz kickt, wo der Ball in ein Loch geht. Das ist nicht das, was dieses Spiel ist. Aber es gibt einen Fußball und das Ziel ist ein Loch mit einer Fahne.

Ball. Flagge. Fußball, Golf?

Das ist genau das, was man sich unter einem Handyspiel vorstellt, nur für die Konsole. Es ist Ziehen (halten Sie in diesem Fall den Joystick gedrückt) und Drop, um den Ball à la Angry Birds fliegen zu lassen. Sehr einfache Grundlagen. Schicke den Ball vom Startpunkt weg und versuche, ihn in den kleinen Bereich zu bringen, in dem sich die Fahne befindet. Das Problem dabei ist, dass, wenn es ein Handyspiel wäre, es Spaß machen würde, 15 Minuten lang im Bett oder auf der Toilette zu spielen. Auf einer Konsole? 15 Minuten und dann ist es nicht mehr so unterhaltsam. Vor allem, wenn das ganze Setup nach Handyspiel schreit.

Und der Aufbau ist, dass du auf 54 verschiedenen Parcours, die in drei verschiedene Umgebungen (Dschungel, Schnee und Höhle) unterteilt sind, fünf Bälle/Chancen hast, es bis zum Ziel zu schaffen. Auf dem Weg dorthin gibt es alle möglichen Hindernisse, wie z. B. Laserstrahlen, Knöpfe zum Drücken, Dornen, Wasser und natürlich bodenlose Löcher. Was das Spiel ein bisschen spannender macht, ist, dass man den Ball ein zweites, drittes, viertes und fünftes Mal schießen kann, während der Ball noch in der Luft ist. Dies spielt auch bei der Gestaltung einiger Plätze eine Rolle, bei denen eine zweite Ballberührung ein Muss ist, um bestimmte Hindernisse zu überwinden. Aber zum größten Teil sind die Kurse relativ einfach und nur bei einigen musste ich es mehr als drei- oder viermal versuchen. Einige brachten mich jedoch dazu, etwas intensiver darüber nachzudenken, wie ich den nächsten und den nächsten Schuss abfeuern sollte. Für eine zusätzliche kleine Herausforderung erhalten Sie bis zu drei Sterne dafür, wie schnell Sie den Kurs absolvieren.

Ein ganz normaler Heiligabend.

Die Optik ist charmant, aber nichts Besonderes. Die Levels sind mit genau der richtigen Menge an Zeug gefüllt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau richtig, wie wir gerne sagen. Es hat eine Art Cartoon-Stil, der normalerweise in... naja, Handyspiele. Es ist ein Problem, auf das ich immer wieder zurückkomme. Hätte ich das im App Store oder bei Google Play für ein paar Dollar gefunden, hätte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das ist zugegebenermaßen ein billiges Spiel, aber es fällt mir schwer, dass es auf Konsolen ein Publikum findet. Von dem, wofür es verfügbar ist, ist es zweifellos ein Spiel, das am besten für die Switch geeignet ist. Die Steuerung ist ebenfalls sehr einfach. Verwenden Sie den Joystick, um zu wählen, in welche Richtung Sie den Ball abfeuern, je länger Sie ihn gedrückt halten, desto härter wird der Schuss. Halten Sie dann einfach die Aufnahmetaste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie zum Schießen bereit sind. So einfach ist das.

Soccer Golf ist bestenfalls ein mittelmäßiges Spiel. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht sehr gut. Es macht Spaß, etwa 15 Minuten lang, bevor es viel zu eintönig wird. Nochmals, wenn ich das auf meinem Handy hätte, könnte ich hier und da zehn Minuten spielen, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Aber es ist nichts, ich werde meine Konsole hochfahren und ein paar Minuten spielen und dann zu etwas anderem übergehen.