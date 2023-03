Wie wir wissen, wird Sängerin Lady Gaga den Charakter von Harley Quinn in der kommenden Joker-Fortsetzung darstellen und jetzt ist es Zeit für die allererste Ganzkörperaufnahme, bei der wir Make-up und Kostüm zu sehen bekommen. Joker: Folie à Deux ist ein kommendes Musical mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, und wir werden es am 4. Oktober nächsten Jahres sehen können, wenn alles nach Plan läuft.

Was haltet ihr von der "neuen" Harley?