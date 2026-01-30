So sieht der kommende Skoda Epiq aus

HQ

Skoda hatte große Erfolge mit seiner Elektromodellpalette, bestehend aus dem Enyaq und Elroq, und sie planen, im Laufe des Jahres 2026 eine noch günstigere Alternative namens Epiq auf den Markt zu bringen.

Es handelt sich um einen neuen, kleineren Crossover, der nun von Skoda in einer neuen Serie getarnter Fotos präsentiert wurde. Er wird auf der MEB+-Plattform gebaut, die auch für mehrere kommende Elektrofahrzeuge aus der VW-Familie genutzt wird, wie den ID. Polo und den Cupra Raval.

Das Basismodell wird offenbar mit einer 38,5-kW-Batterie starten, die eine Reichweite von 315 Kilometern bieten sollte, aber ein teureres Modell wird diese Reichweite mit einer 51,7-kW-Batterie auf 430 Kilometer bringen.

Und der Preis? Schätzungen gehen von etwa 25.000 € aus, was ihn zu einem der erschwinglichsten neuen Crossover-Elektroautos auf dem Markt machen würde.