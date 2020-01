So seht ihr eure persönliche Xbox-Historie

Gaming hat viel mit dem Erreichen von selbstgesteckten Zielen zu tun, denn vielen Leuten macht es Spaß, die eigenen Errungenschaften mit denen anderer Spieler zu vergleichen. Dieses System funktioniert nicht nur beim Thema Trophäen und Erfolge, man kann den Wettbewerb auch auf viele weitere Aspekte des Zusammenspielens ausweiten. Sony, Microsoft und Nintendo haben in der Vergangenheit verschiedene Initiativen erstellt, die besondere Leistungen in verbundenen Gaming-Profilen herausfiltern und anpreisen - nun hat TrueAchievements eine solche Möglichkeit für Xbox-Nutzer entdeckt.

Microsoft selbst hatte einen solchen Service für Xbox-Spieler im Jahr 2019 nicht angeboten, deshalb haben die Journalisten das selbst in die Hand genommen (auf der Plattform teilen einige Nutzer freiwillig ihre Xbox-Daten, weshalb solche Aussagen mit einem gewissen Fehlergrad getroffen werden können). Betrachtet werden die Datensätze des gesamten, vergangenen Gaming-Jahrzehnts (2010-2019), was zu netten Diagrammen mit Fakten über eure gespielten Spiele, die besonders schwer zu ergatterten Erfolge und die aktivsten Monate zusammentragen werden. Aber Vorsicht: Einen Überblick darüber zu erhalten, wie viel man in zehn Jahren auf der Xbox gespielt hat, kann auch einschüchternd wirken...

Wer seine Xbox-Dekade auschecken möchte, besucht TrueAchievements.org und meldet sich über das Angebot bei Xbox Live an. Sogar der Xbox-Chef selbst, Phil Spencer, hat daran teilgenommen und seine Ergebnisse auf Twitter veröffentlicht. Teilt uns doch in den Kommentaren mit, welche Ergebnisse ihr erreicht habt.