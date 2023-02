So beginnt der Early Access von Hogwarts Legacy in deiner Region

HQ

Sie können jetzt die Tage bis zum Veröffentlichungsdatum von Hogwarts Legacy's Early Access an einer Hand abzählen, und da dies der Fall ist, wurde jetzt genau verraten, wann das Spiel zum ersten Mal spielbar sein wird.

Wie in einer Grafik gezeigt, die auf Twitter geteilt wurde, ist die Early Access-Startzeit für Hogwarts Legacy leicht im Auge zu behalten, da es am 7. Februar in jeder Region der Welt Mitternacht Ortszeit ist, mit Ausnahme der Westküste Amerikas, die am 6. Februar um 21:00 Uhr PT eintauchen kann, um mit der Ostküste zusammenzufallen. Das bedeutet, dass die Kiwis und Aussies einen Sprung auf den Rest der Welt bekommen und dass diejenigen in Großbritannien eine zusätzliche Stunde warten müssen, bevor sie wie unsere europäischen Brüder spielen können.

Es sollte auch gesagt werden, dass diese Veröffentlichungszeiten die digitalen Ausgaben des Spiels widerspiegeln und dass physische Kopien der Gnade von Einzelhändlern und / oder Lieferunternehmen ausgeliefert sind.