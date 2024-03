SNK arbeitet mit dem AKIRA-Studio zusammen, um IP fernab des Kampfgenres wiederzubeleben

HQ

Obwohl SNK heute vor allem als Studio bekannt ist, das sich King of Fighters und anderen Kampf-Franchises widmet, verfügt das Team auch über einige berühmte Lizenzen, die als Höhepunkt der Arcade-Spiele gelten, wie z. B. Metal Slug.

In der Tat war die Serie immer bei guter Gesundheit, während sie im Laufe der Jahre mit aufeinanderfolgenden Kompilationen und Remasters aktiv blieb, wie z. B. Metal Slug XX im Jahr 2009. Aber vielleicht ist es an der Zeit, die Richtung zu ändern und die Serie voranzubringen.

Vor diesem Hintergrund hat sich SNK Berichten zufolge mit dem Studio AKIRA zusammengetan, um eine IP aus seinem Katalog abseits des Kampfspiel-Genres zu entwickeln. Es könnte auch etwas anderes sein, aber Metal Slug ist ihr bekanntestes Franchise in diesem Spektrum. In der Pressemitteilung heißt es: "Das Unternehmen besitzt mehr als 200 Spiele-IPs der Marke SNK, einschließlich Neo Geo, und fördert derzeit die Renovierung, um frühere IPs wiederzubeleben und wiederzubeleben."

"Als Teil dieser Bemühungen haben wir uns entschieden, mit ARIKA zusammenzuarbeiten, die über hervorragende Fähigkeiten in der Spieleentwicklung verfügen und mit unserem geistigen Eigentum vertraut sind."

AKIRA arbeitet derzeit an Endless Ocean Luminous, das am 2. Mai erscheinen soll, und hat in der Vergangenheit als Support-Studio an Titeln wie Tekken 7 und Tekken 8 gearbeitet, daher sind wir gespannt, wie Synergien zwischen den beiden Entwicklern für dieses "Revival" eines SNK-Franchise geschaffen werden.

Wie stellst du dir eine neue Metallschnecke vor?

Bild von Metal Slug XX.

