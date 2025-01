HQ

Die Sniper Elite -Serie von Rebellion hat im Laufe der Jahre eine große und treue Fangemeinde gewonnen und es scheint, dass die Serie etwas getroffen hat, was die Fans wollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sniper Elite: Resistance genauso erfolgreich sein wird wie seine Vorgänger, da es den vorherigen Spielen sehr ähnlich ist und die Serie in keiner Weise revolutioniert. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob ich Sniper Elite brauche, um eine große "Lass uns die Dinge aufrütteln"-Übung zu machen, denn so funktioniert es gut. Allerdings fühlt sich das alles langsam etwas dünn an.

Sniper Elite: Resistance ist das neueste Spiel der Serie und dieses Mal spielt der britische Scharfschütze Harry Hawker die Hauptrolle. Fans der Serie kennen ihn aus seiner Zeit als Nebendarsteller in früheren Titeln und hier wird er im Frühjahr 1944 im besetzten Frankreich tief hinter die feindlichen Linien geworfen. An der Seite des stolzen French Resistance muss er es mit den Deutschen aufnehmen und eine neue und gefährliche "Wunderwaffe" aufdecken, die angeblich so revolutionär ist, dass D-Day selbst in Gefahr ist.

Sniper Elite: Resistance enthält knapp zwei Handvoll sehr großer und offener Missionen. Sie sind alle sehr gut gestaltet und Sie werden alles durchqueren, von einem zerbombten französischen Dorf, einem großen Hotel, das in ein Nazi-Hauptquartier umgewandelt wurde, bis hin zu riesigen Nazi-Schlössern, Laboratorien tief unten in unterirdischen Bunkern und einem französischen Weingut, das viel mehr als nur Wein herstellt.

Das Spiel folgt dem gleichen offenen Design wie Sniper Elite 5 und ähnlich wie Hitman kannst du Missionen auf viele verschiedene Arten abschließen. Du kannst dein Scharfschützengewehr sprechen lassen, aber du kannst dich auch dafür entscheiden, unauffällig zu sein und deine schallgedämpfte Pistole als Primärwaffe zu nutzen. Du kannst sogar ausgesprochen persönlich werden und dich an den Feind heranschleichen und ihn mit deinem Messer ermorden. Oder vielleicht eine Kombination aus allen dreien - es liegt ganz beim Spieler und wie immer funktioniert es ziemlich gut.

Die Missionen entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, wobei verschiedene Unterziele auftauchen, während du Informationen sammelst oder deutschen Soldaten zuhörst, die miteinander sprechen. Neben dem übergeordneten Ziel einer bestimmten Mission kannst du dich zum Beispiel dafür entscheiden, ein hochrangiges Mitglied der SS zu jagen, das sich irgendwo auf der Karte befindet, und du kannst nach verschiedenen geheimen Dokumenten, Akten des Widerstands oder persönlichen Briefen von einigen der Charaktere suchen, um die es in der Mission geht. Wenn du alles finden willst und auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade spielst, können einige der Missionen bis zu drei Stunden dauern.

Der unterhaltsamste Teil ist immer noch, auf der Spitze eines Kirchturms unter dem Schutz des lauten Läutens der Kirchenglocken zu sitzen und einen Feind nach dem anderen auszuschalten. Dein Scharfschützengewehr ist genauso effektiv wie eh und je und je nach Schwierigkeitsgrad, auf dem du spielst, musst du Wind und Wetter berücksichtigen und wissen, wie sich dein Ziel bewegt (du musst etwas vor dem Ziel schießen, um es zu treffen), und du musst auch berücksichtigen, dass deine Kugel auf dem Weg zum Ziel an Höhe verliert.

Ein erfolgreicher Kill über mehrere hundert Meter wird wie immer mit der bekannten und brutalen Kill-Cam belohnt. Hier folgst du deinem Projektil in Zeitlupe durch die Luft und wenn es den Feind trifft, siehst du, wie es Oberschenkelknochen, eine Wirbelsäule oder einen Schädel zertrümmert und wie die inneren Organe auseinandergerissen werden, je nachdem, wo du triffst. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ob du Nazis immer noch in die Hoden schießen kannst; Und ja, das können Sie. Da haben Sie es also.

Die Kampagne kann entweder alleine oder Seite an Seite mit einem Freund im Koop-Modus gespielt werden. Neben der Kampagne gibt es verschiedene Multiplayer-Modi wie Team Match (zwei Teams mit bis zu acht Spielern), Squad Match (vier Teams mit bis zu vier Spielern) und der hervorragende Spielmodus No Cross ist zurück. No Cross ist eine Art Team Deathmatch, bei dem die Teams durch ein Stück Niemandsland getrennt sind, das niemand überqueren kann, so dass der Fokus ausschließlich darauf liegt, sich gegenseitig aus der Ferne zu töten, ohne sich Sorgen machen zu müssen, von herannahenden Feinden überrannt zu werden.

Du kannst auch als gefürchteter Scharfschütze Jäger in die Kampagnen anderer Spieler eindringen und es dem anderen Spieler erschweren, die Kampagnenmission abzuschließen. Survival ist eine Art Hordenmodus und im neuen Propaganda Challenges, die durch das Finden von Propagandaplakaten während der Kampagne freigeschaltet werden, könnt ihr als Mitglieder der Resistance in einer Reihe von Herausforderungen spielen. Insgesamt ist der Multiplayer-Teil von Sniper Elite: Resistance recht nett und unterhaltsam in kleineren Portionen, aber es gibt keine großen Verbesserungen gegenüber den vorherigen Spielen - und für mich ist Sniper Elite ein Einzelspieler- oder Koop-Spiel, aber es ist gut, dass die relativ vielen Multiplayer-Modi für diejenigen da sind, die Zeit damit verbringen wollen.

Da Sniper Elite: Resistance so eng an die vorherigen Spiele angelehnt ist, sind einige der Schwächen dieser Spiele immer noch in Resistance vorhanden. Am deutlichsten wird dies bei der künstlichen Intelligenz. Die Fähigkeit des Feindes, den Spieler zu sehen, kann von nicht existent bis fast übermenschlich reichen, und letzteres ist besonders frustrierend. Manchmal scheint es, als ob der Feind in der Lage ist, durch Wände zu sehen und dass er die wildeste Adlersicht hat, da er dich aus den seltsamsten Winkeln und über sehr große Entfernungen erkennen kann. In anderen Fällen können sie auf die Leiche eines ihrer Kameraden treten, ohne es zu merken, so dass die KI sehr ungleichmäßig ist und das Gameplay beeinflusst. Besonders in Stealth-Spielen, wo ein Großteil der Erfahrung daran gebunden ist, wie Feinde reagieren und wie man sie manipulieren kann, ist die KI sehr wichtig und Sniper Elite hat diesen Teil immer noch nicht ganz richtig hinbekommen.

Die Grafik in Sniper Elite: Resistance ist wieder genau so, wie man es erwarten würde, wenn man auf die vorherigen Spiele zurückblickt. Technisch ist die Grafik eher einfach, da Lichter, Schatten und Oberflächen nicht mit den meisten anderen Spielen hier im Jahr 2025 mithalten können, aber die einfache Grafik wird durch ein wirklich gutes Design und einige sehr, wie eingangs erwähnt, gut gestaltete und große Levels ausgeglichen. Es gibt jedoch einige Probleme mit Oberflächen, die nicht immer schnell genug geladen werden, man kann manchmal durch Wände laufen, NPCs gehen durcheinander, man kann in seiner Umgebung stecken bleiben und Feinde können durch die Welt fallen, wenn sie getötet werden. Dies soll aber in einem Patch kurz vor Release behoben werden, hat uns Rebellion versprochen.

Also, wie fasst man dieses Spiel zusammen? Sniper Elite: Resistance fühlt sich sehr ähnlich an wie die vorherigen Spiele - und das ist nicht unbedingt ein Problem. Ich bin mir sicher, dass es den Nerv der mittlerweile großen und treuen Anhängerschaft treffen wird, die die Sniper Elite -Serie hat - und ich bin einer von ihnen. Resistance wurde hier und da angepasst, aber ich hoffe, dass Rebellion die Dinge bald aufrütteln wird, vielleicht nicht aufrüttelt, weil es wahrscheinlich nicht nötig ist, aber ich werde versuchen, ein paar mehr Risiken mit der Serie einzugehen und einige der schwächeren Elemente zu beheben, wie z.B. die künstliche Intelligenz, die die Serie geplagt hat, solange ich mich erinnern kann. Das heißt, es funktioniert, aber es fühlt sich nach so vielen Jahren der gleichen Formel ein wenig dünn an.

Sniper Elite: Resistance ist kein Spiel für jedermann, aber sehr wohl ein Spiel für Fans der Serie. Du brauchst eine gute Portion Geduld und den Wunsch, mehrere Minuten zu sitzen und deine Umgebung durch dein Fernglas zu untersuchen, Feinde zu entdecken und einen Schlachtplan zu planen. Es gibt viele Möglichkeiten, ein echter Scharfschütze zu sein, indem man den Schwierigkeitsgrad anpasst, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden erfordert es sowohl Finesse als auch Kreativität, um zu überleben, und es ist großartig, dass man die Möglichkeit hat, bei der Erfüllung der verschiedenen Missionen so kreativ zu sein.

Allerdings ist die künstliche Intelligenz der Gegner immer noch ein Problem, das das Erlebnis an einigen Stellen ruinieren kann. Trotzdem ist es seltsam befriedigend, sein Ziel aus Hunderten von Metern Entfernung zu treffen, und die coole und leicht groteske Kill-Cam macht es noch angenehmer. Sniper Elite: Resistance ist genau das, was man von einem Sniper Elite -Spiel erwartet, und es ist gutes und vertrautes Comfort Food für Kenner der Serie.