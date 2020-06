Smilegate eröffnet neues Studio in Spanien

Ina Jang, Geschäftsführerin von Smilegate, war diese Woche virtuell in Barcelona, um mit dem internationalen Online-Publikum der Gamelab Live 2020 über verschiedene Dinge zu sprechen. In Zukunft wird die Managerin häufiger in den Süden Spaniens reisen, da das koreanische Unternehmen auf der virtuellen Bühne die Eröffnung eines neuen Studios ankündigte - Smilegate Barcelona.

Die Macher von Crossfire (denen Remedy Entertainment beim kommenden CrossfireX aushilft) sind bekannt für ihren Ego-Shooter mit mehr als 650 Millionen registrierten Spielern in 13 Jahren. Die Pläne für Smilegate Spanien sehen jedoch den Aufbau eines neuen Entwicklungsteams vor, das ein AAA-Open-World-Spiel entwickelt. Die Rekrutierung hat mit einigen offenen Stellen in leitenden und technischen Funktionen bereits begonnen, hier erfahrt ihr alles Weitere.

Smilegate ist ein riesiges Unternehmen mit mehr als 1.200 Mitarbeitern weltweit. Smilegate West in Kanada ist das wichtigste westliche Büro des Entwicklers, die vor allem Handyspiele schaffen. Sie haben vor ein paar Jahren auch in Berlin ein Büro eröffnet, doch das hielt sich nicht lange.