"Ding-ding-ding" ist ein Geräusch, das ich mehr als gerne in meinen Ohren klingeln höre. Diejenigen von euch, die schon eine Weile dabei sind und meine Nachrichten gelesen haben, wissen, dass ich ein Dopaminjunkie bin und dass Spiele, die sich in irgendeinem Casino-Kontext bewegen, mir sehr am Herzen liegen. Balatro und Cloverpit sind Spiele, die ich wirklich liebe, und als Slots & Daggers kam, zögerte ich keine Sekunde. Ich tippte schnell einen Testcode ein und setzte mich vor den Computer, um (hoffentlich) ein ähnliches Spektakel wie die erwähnten Roguelite-Spiele zu genießen. Manchmal gewinnen, mal verlieren, upgraden und dann wieder von vorne anfangen. Eine vertraute, aber befriedigende Schleife.

Slots & Daggers, wie Cloverpit, ist ein Spiel, dessen zentrale Mechanik sich um einen einarmigen Banditen dreht. Aber sie teilen nicht mehr als diese Ähnlichkeit, stattdessen ist Slots & Daggers eher Spielen wie Slay the Spire und Monster Train. Die Symbole auf dem einarmigen Banditen, auf dem du spielst, funktionieren ähnlich wie das Deck, das du in Slay the Spire benutzt. Dort finden wir Schild, Heilung sowie sowohl magischen als auch physischen Schaden. Dreh ein Schwert und du verursachst Schaden, ein Schild gibt dir Schutz und die Fähigkeit, Angriffe abzuwehren... Nun, du verstehst, worauf ich hinauswill.

Einfach, aber dennoch sehr elegant.

Jeder Platz in Slots & Daggers besteht aus einer Handvoll verschiedener Gegner, deren Schwierigkeitsgrad ständig steigt. Dieser Teil ist wie üblich – keine Eigenheiten. Die Wahrheit ist, dass Slots & Daggers sehr leicht zu erfassen ist und deshalb auch extrem leicht darin verschwinden kann. Es ist wirklich eines dieser Spiele, bei denen die Zeit verschwindet und man mitten in der Nacht mit der Maus in der Hand vor dem Computer sitzt und hektisch klickt, um den nächsten Kick, die nächste Freischaltung und den nächsten Fortschritt zu finden.

Jede Runde führt außerdem dazu, dass du Münzen anhäufst, die du im Spielladen ausgeben kannst. Dort kannst du unter anderem mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Gesundheit freischalten und nach jeder Runde mehr und größere Belohnungen erhalten. Was mir jedoch sofort ins Auge fiel, war etwas anderes, etwas, das unvernünftig verlockend klang – eine weitere Variante des Banditen. Schließlich beherbergt ein klassischer einarmiger Bandit drei Walzen – zumindest die einfacheren Modelle tun das, und das gilt auch für Slots & Daggers – aber stellen Sie sich vor, wie viel besser die Chancen sind, den Jackpot zu knacken, wenn Sie vier oder vielleicht sogar fünf Walzen haben, um einen Gewinn zu erzielen.

Andererseits geht es nicht nur darum, den Abzug zu betätigen. Manche Waffen erfordern eine Art "Fertigkeitswurf", bevor der Angriff gestartet wird. Der Bogen zum Beispiel bietet ein kleines Minispiel, bei dem man das Zentrum eines Ziels timen muss, und dann gibt es auch Schild- und Heilgegenstände, die mit ähnlichen Gegenständen begegnen. Das verleiht dem Spiel etwas mehr Tiefe und dazu eine Fülle von Segenschaften/Charms/Gegenständen, die du während der Runde kaufen kannst, die die Eigenschaften des Banditen auf unterschiedliche Weise verändern, dir mehr Gesundheit geben oder neue, tödlichere Angriffe freischalten, und wir finden ein Spiel, das nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Zwischen den Runden kannst du neue Waffen oder verschiedene Modifikatoren kaufen, die dir entweder helfen oder behindern.

Obwohl man keine anderen Umgebungen als den einarmigen Banditen besucht, kann man nicht wirklich sagen, dass es dem Spiel an Atmosphäre fehlt – denn sie ist definitiv da – und mit voller Wucht. Man sieht deutlich, dass die Maschine, an der man spielt, auf einem alten Holztisch steht, zusammen mit Spielkarten, Würfeln, einem Aschenbecher mit einer Zigarette und einem Getränk. Dieses Bild, zusammen mit dem Hintergrundgeräusch, zeigt deutlich, dass wir uns in einer verrauchten, ziemlich schmutzigen und zwielichtigen Taverne befinden. Die Musik und sogar die Klanglandschaft im Allgemeinen tragen zu diesem Bild bei, bei dem wir mit einem seltsamen – aber unglaublich eingängigen – Jazz-Song zum Soundtrack verwöhnt werden, während die Münzen klirren und die Maschine ihre charakteristischen Klänge austanzt. Slots & Daggers macht nicht viel Aufhebens, aber das kleine Spiel, mit dem es funktioniert, macht tatsächlich großartige Dinge.

Die Grafik ist eine Mischung aus 2D und 3D. Der Bildschirm des Banditen, auf dem man die Monster sieht, gegen die man kämpft, ist in einem wirklich schönen 2D-Pixel-Stil gehalten. Auch es, wie die Atmosphäre des schmutzigen alten Pubs, in dem man sich befindet, fühlt sich schmutzig an – fast vergilbt und gealtert – als wäre es seit Jahrzehnten am selben Ort und hätte Staub und Tabakrauch angesammelt. Die 3D-Grafik auf der anderen Ebene verleiht dem Ganzen Tiefe, und auf irgendeiner Ebene fühlt man sich an, als wäre man dort mittendrin. Es ist einfach wunderschön.

Mehr aufrüsten! Das ist meine Melodie.

Während Spiele wie Balatro und Cloverpit sofort glänzen, schafft es Slots & Daggers es nicht ganz, das gleiche Level zu erreichen. Es macht Spaß, sogar sehr unterhaltsam – aber trotz einiger Tiefe hat man nach ein paar Abenden das Gefühl, genug gesehen zu haben. Ich hoffe – und vermute bis zu einem gewissen Grad –, dass in Zukunft noch mehr auf diesem Gebiet für Slots & Daggers folgen wird. Die Würfel, die neben dem Automaten liegen, springen wild herum und werden ohne Erklärung herumgeworfen – und das trotzdem. Vielleicht geht es um geheime Werte, einfach aus rein ästhetischen Gründen oder vielleicht hoffentlich um eine zukünftige Mechanik, die ins Spiel integriert wird. Wir werden es einfach sehen.

Also, das gesagt: Slots & Daggers ist ein großartiges Spiel – durch und durch. Es macht süchtig genug, dass man mehrere Nächte hintereinander immer wieder zurückkommt, um die richtigen Symbole zu entwickeln und immer weiter auf der Karte voranzukommen, wobei immer neue Dinge freigeschaltet werden. Es hat außerdem eine großartige Atmosphäre, einen großartigen Jazz-Rhythmus und eine sehr genaue und schöne Ästhetik. Es kostet nicht mal hundert Dollar, also wenn dir Cloverpit und andere ähnliche Spiele im Roguelite-Genre gefallen haben, empfehle ich dir dringend, dich auch vor den Computer zu setzen und dich mitten in der Nacht mit einem Nocco in der Faust wiederzufinden und zu denken: "Nur noch eine Runde, Dann reicht das" zum x-ten Mal.