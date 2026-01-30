Slate überlegt noch, wie viel ihr modularer EV-Truck kosten wird

HQ

Erinnerst du dich an den Slate Truck? Vor einiger Zeit wurde es von Slate als "modulares Elektrofahrzeug" vorgestellt, was bedeutet, dass es vermutlich zu einem sehr einfachen Preis erscheinen wird, und der Kunde kann dann durch eine große, breite Palette modularer Zubehörteile massiv auffrischen.

Das Grundfahrzeug hat kein Radio, keine automatischen Fenster und eine Reichweite von nur 240 Kilometern. Die Idee ist jedoch, dass es für diejenigen, die es wollen, günstig ist und genau den Luxus enthält, den man für diejenigen braucht, die bereit sind, mehr zu zahlen.

Aber was ist dieser niedrige Anfangspreis? Nun, Slate-CEO Chris Barman sagte kürzlich gegenüber InsideEVs, dass sie es noch nicht genau wissen:

"Wir führen noch Diskussionen darüber. Wir arbeiten weiterhin sehr eng mit unseren Lieferanten zusammen, um zu sehen, welche Möglichkeiten wir haben, die Kosten weiter zu senken, und zu sehen, wie wir den Kunden weitergeben können, bevor wir die endgültigen Preise bekannt geben."

Es wird erwartet, dass es "etwa 20.000 $" beträgt.

