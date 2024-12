Slam and Roll

Träumen Sie von den Tagen, an denen Sie eine Münze nach der anderen in die Spielautomaten stecken konnten und nie wieder nach Hause gehen wollten? Dann hat KaleidoGames vielleicht etwas für dich. Es ist ein Arcade-artiges Spiel mit einigen Sportarten. Aber wenn du kein Sportfan bist, sind die Jump'n'Run-Abschnitte viel häufiger als die Sportarten.

Irgendwann wachte jemand auf und dachte: "Was wäre, wenn wir Bubble Bobble machen würden, aber mit Tischtennisspielern, die Tischtennisbälle auf die Monster schießen?" Diese spezielle Idee kam den außerirdischen Invasoren des Spiels nie in den Sinn, dass sie mit Hockey- oder Tennisbällen gefüttert werden würden, wenn sie versuchen, einen Kontinent nach dem anderen zu übernehmen. Das ist das ganze Setup. Außerirdische sind hier und du wählst einen Helden, um die Welt zu retten. Alle diese Helden treiben irgendeine Art von Sport. Wir fangen als Eishockeyspieler an und schalten nach und nach neue Charaktere frei. Alle funktionieren auf die gleiche Weise, indem sie ihren Schläger oder Stock verwenden, um Bälle oder Pucks auf die Monster zu schlagen.

Es gibt wirklich nur zwei Tasten, neben dem Laufen nach links oder rechts, und das ist eine für das Projektil und eine für das Springen. Du kannst so viel Schüsse spammen, wie du willst, und nachdem ein Monster einige Male getroffen wurde, verwandeln sie sich in den Ball aus dem Sport des Charakters und rollen weg, wobei sie hoffentlich die anderen Monster treffen, um sie auch zu besiegen. Die einzigen Unterschiede zwischen den spielbaren Charakteren sind ihr Aussehen und die Tatsache, dass sie vier verschiedene Kategorien wie Geschwindigkeit und Stärke haben, in denen sich die Fähigkeiten unterscheiden. Zum Beispiel hat Jimmy, der Tischtennisspieler, drei Kategorien, wie z. B. Geschwindigkeit, die maximiert sind, während die Stärke am unteren Rand liegt und mehr Schläge erfordert, um einen Feind zu besiegen. Aber gleichzeitig hat er ausgereizt, wie schnell der nächste Schuss nach dem vorherigen gemacht werden kann, es ist also ein Balanceakt.

In Bezug auf das Aussehen, und ich würde vermuten, in Bezug auf die Ideen, ist es einem Spiel aus dem Jahr 1990 namens Snow Bros. sehr ähnlich. Eine ausgefeilte Version namens Snow Bros Special wurde vor zwei Jahren für Nintendo Switch veröffentlicht. Feinde erscheinen auf verschiedenen Plattformen und du musst sie besiegen, ohne Schaden zu nehmen, da der Jock mit nur einem Treffer stirbt. Klassisch Arcadey, aber Sie müssen nicht eine Handvoll Münzen parat haben. Es gibt jedoch unendlich viele Wiederholungen auf jeder Strecke, was vor allem bei den Bossen sehr gut ist. Diese brauchen vielleicht ein wenig Versuch und Irrtum, um Muster zu lernen und nicht sofort zu sterben. Je weiter du im Spiel kommst, desto mehr Feinde werden eingeführt, die neue Fähigkeiten haben, wie z.B. einige, die Feuer versprühen und andere Gift spucken. Es gibt eine große Vielfalt an Levels. Der Tour-Modus, der als Hauptspielmodus des Spiels dient, verfügt über 112 verschiedene Levels, die alle an realen Orten spielen. Diese reichen von der Lincoln-Statue in den USA bis zum Schloss Neuschwanstein in Deutschland. Sie sind meist als Hintergrundbilder da und haben keinen Einfluss auf das Spiel. Je nachdem, wie gut du in diesen Missionen abschneidest, bekommst du auf jedem Kurs zwischen einem und drei Sternen, was dir einen Grund gibt, sie erneut zu spielen und zu versuchen, eine bessere Punktzahl zu erzielen.

Für eine klassischere Herausforderung gibt es den Arcade-Modus, in dem du so viele Punkte wie möglich sammeln musst. Denken Sie an einen Arcade-Automaten mit Pac-Man oder Donkey Kong zurück, um sich das vorzustellen. Diese Punktzahl wird auf Null zurückgesetzt, wenn du gezwungen bist, ein Level neu zu starten. Wenn du deine Fähigkeiten online unter Beweis stellen möchtest, gibt es im Spielmodus "Chaos-Modus" Bestenlisten. Diese verfügt über 20 ausgewählte Levels, die alle zehn Tage ausgetauscht werden.

Ein Spiel wie dieses würde ohne den richtigen Look nicht funktionieren. Glücklicherweise hat Slam and Roll genau das. Es ist wie etwas, das man in den guten alten Zeiten in einer Spielhalle gespielt haben könnte. Die Monster mögen nicht sehr vielfältig sein, aber das müssen sie auch nicht sein. Ich mag die Idee, etwas Neues in Form der verschiedenen Sportarten in das klassische Genre einzubringen, und wenn man mit einem Freund spielen möchte, kann man dies im lokalen Koop-Modus tun.

Wenn du Spiele wie Bubble Bobble magst und nichts erwartest, das das ganze Konzept auf den Kopf stellt, könnte es sich lohnen, einen Blick auf Slam and Roll zu werfen. Es ist eine klassische Spielhalle, nicht mehr und nicht weniger.