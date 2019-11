Skydance Media stellt Amy Hennig ein

Die US-Filmproduktionsfirma Skydance Media hat die erfahrene Entwicklerin Amy Hennig und den Executive Producer Julian Beak angeworben, um eine neue Abteilung zur "Gestaltung der Zukunft der interaktiven Medien"zu bilden, informieren sie via Pressemitteilung. Das Vorhaben zielt nicht direkt auf Spieler ab, ist aber natürlich auch für uns interessant, da in Kalifornien "neue geschichtenbezogene Erlebnisse" in Form interaktiver Serien entstehen sollen. Das Unternehmen berichtet von "Computergrafik auf dem neuesten Stand der Technik" und von einem Publikum, das die Kontrolle über den Ausgang von TV-Shows übernimmt:

"Die interaktive Medienlandschaft verändert sich ständig und Amy und Julian sind kreative und visionäre Führer dieser Entwicklung", schreibt David Ellison, CEO von Skydance Media. "Gemeinsam werden wir in dieser neuen Sphäre die gleichen Unterhaltungserlebnisse auf Event-Ebene schaffen, für die Skydance in den Bereichen Spielfilme und Fernsehen bekannt ist."

Hennig ist bekannt für ihre Arbeit an der Uncharted-Serie von Naughty Dog. Sie übernahm zwischenzeitlich die Führung bei einem inzwischen abgesagten Star-Wars-Spiel und war für Legacy of Kain verantwortlich. Ist das ein guter Schachzug für Skydance?