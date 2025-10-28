Simon the Sorcerer Origins

HQ

Ich war ein Kind in den 90er Jahren, daher war eines der ersten Synonyme für Videospiele für mich Abenteuerspiele. Hier könnte ich die Güte und die großartigen Nächte aufzählen, in denen ich mir den Kopf über das goldene Zeitalter von LucasArts, Sierra Online oder Revolution Software zerbrochen habe. Charaktere wie der verpixelte Indiana Jones aus Das Schicksal von Atlantis (und der aus Der letzte Kreuzzug!), die für die Gegenwart und Zukunft so aktuellen Remakes Paul Stobbart und Nicole Collard aus Broken Sword und natürlich der lächerlichste und liebenswerteste Pirat in der Geschichte des Mediums auf seiner Suche nach Monkey Island, Abspannbürste Dreiholz. Und obwohl all diese Charaktere in letzter Zeit mehr oder weniger in das Genre zurückgekehrt sind (Indiana Jones ist vollständig in das Action-Adventure eingebettet), fehlt mir immer noch ein Comeback. M Die magische Berührung von Simon dem Zauberer fehlte.

Abenteuer Weich. gab uns 1993 eine wunderbar komische Geschichte über einen faulen und ziemlich unbekümmerten Teenager namens Simon, der wie das Schicksal es will, im Keller seines Hauses einen Wälzer findet, der sich als Zauberbuch entpuppt und ihn in ein Fantasieland versetzt. Simon muss dann lernen, Magie zu nutzen, um in seine Welt zurückzukehren und dabei die magische Welt aus den Fängen des Zauberers Sordid zu retten, der sie übernehmen will. Das Beste an dieser Geschichte von vor 32 (!!) Jahren ist, dass Simon the Sorcerer nicht nur erfolgreich das Beste aus dem Humor bekannterer Abenteuerspiele wie den oben genannten miteinander verwebt, sondern auch die fantastische Ader nutzte, um tausend und eine Anspielung auf die Popkultur und all die Literatur und Tropen des Fantasy-Genres zu machen. Simon der Zauberer war etwas ganz Besonderes für mich, es ist eine der wenigen Geschichten aus der Zeit, an die ich mich erinnern kann, zusammen mit den meisten Rätseln und Zwischenschritten, um voranzukommen. Ihr könnt euch meine Freude vorstellen, als ich erfuhr, dass die Figur so viele Jahre später in Simon the Sorcerer: Origins zurückkehrte (er tat dies tatsächlich in mehreren Fortsetzungen, von denen keine besonders denkwürdig war), und so sprang ich ohne zu zögern durch das magische Portal auf meiner Nintendo Switch 2.

Das erste, was dir an diesem neuen Teil auffällt, ist natürlich das überarbeitete Setting, die Umgebung und das Charakterdesign. Simon ist hier ein paar Jahre jünger als im Originalabenteuer, und dieser Cartoon-Look kollidiert ziemlich stark mit dem Image der Figur, eher in Richtung eines schelmischen, rebellischen Görs als eines etwas hochnäsigen, weltmüden Teenagers. Phasen, nehme ich an. Allerdings gefallen mir die Hintergrundstriche und die modernen animierten Sequenzen, die hier viel häufiger vorkommen.

Die Synchronisation ist ein Punkt, über den ich viel nachgedacht habe, denn es gibt bestimmte Darbietungen, die wirklich gut sind, wie Simons eigene, und andere von Nebencharakteren (sogar prominenten, wie Calypso), die viel flacher und nicht synchron mit der Szene klingen. Das Drehbuch ist immer noch gut (darauf komme ich jetzt zurück), aber es ist, als wären sie ohne allzu viele Hinweise auf die Situationen der Charaktere aufgenommen worden, und in diesem speziellen Abenteuerspiel, in dem der Animationsaspekt mit so vielen zusätzlichen Szenen gepflegt wurde, verliert es ein wenig an Magie.

Aber auch mit einigen Einschränkungen und anderen nicht so hellen Lichtblicken ist es schön, die mentale Herausforderung eines guten Abenteuerspiels wieder zu spüren. Die Rätsel machen teuflisch viel Spaß und wenn du neu in dieser Art von Spiel bist, könntest du mit einigen von ihnen zu kämpfen haben. Normalerweise, wenn du bei einem nicht weiterkommst, kannst du dein Inventar durchgehen und ein paar weitere Kombinationen von Gegenständen ausprobieren, und zwischen dem und dem Herumwandern, um mit einigen NPCs zu sprechen oder nach zusätzlichen Gegenständen zu suchen, wirst du bestimmt die Lösung finden, aber es wird immer erfordern, dass du in "die Zone" des Spiels kommst: Dieser magische Ort, an dem man von der Stimmung des Spiels und seines Universums mitgerissen wird, an dem ein Tentakel (wo zum Teufel kam er her?) verwendet wird, um einen Instant-Klebetopf zu lösen, und so weiter und so fort.

Und natürlich durften auch die Referenzen nicht fehlen. Das Gute an der Veröffentlichung eines Simon the Sorcerer-Spiels im Jahr 2025 ist, dass seit dem letzten Spiel viele Jahre vergangen sind, und das bedeutet tonnenweise neue Anspielungen auf die Spieler. Von Referenzen und Charakteren aus anderen Teilen der Serie bis hin zu Anspielungen auf H.P. Lovecraft, Game of Thrones, Herr der Ringe, Dungeons and Dragons, Monty Python und die Liste geht endlos weiter... Ehrlich gesagt denke ich, dass ich ein zweites Spiel machen würde, nur um mich an die besten von ihnen zu erinnern.

Aber nur weil es ein Abenteuer ist, das an Klassiker der 90er Jahre erinnert, ist das keine Entschuldigung dafür, bestimmte Zugeständnisse an die Lebensqualität, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben, nicht zu machen. Eine Funktion zum Vorspulen oder Beschleunigen des Sammelns von Gegenständen wäre großartig, und obwohl Simon ein wenig herumlaufen kann, indem er die A/Kreis/B-Taste drückt, je nachdem, ob man mit einem Switch 2/PlayStation/Xbox-Controller spielt, hätte ihm eine Option zum sofortigen Aufrufen von Dialogen gut gepasst. Ich denke auch, dass die Vereinfachung der Aktionen mit jedem interaktiven Objekt es flacher macht. Nun klickt Simon direkt auf das betreffende Objekt und die gewünschte Aktion geschieht ohne weiteres. Dieser Zwischenschritt bei der Entscheidung, was genau zu tun war, war manchmal auch ein Rätsel, Abenteuer weich...

Alles in allem fällt es mir sehr leicht, Simon the Sorcerer Origins allen Fans von Adventure-Spielen und natürlich dieser Serie im Besonderen zu empfehlen. Die Geschichte, der Humor und die Rätsel verdienen ihren Namen, und obwohl ich gewisse Mängel im Endprodukt vermisse, wird es Ihnen ein paar Stunden Spaß und Nostalgie bieten.