Simon Pegg spricht den Schulleiter von Hogwarts Legacy

Nach gefühlten Jahren, in denen wir sehnsüchtig auf die Gelegenheit gewartet haben, ein Schuljahr in Hogwarts zu beginnen, werden wir dies nächsten Monat endlich tun können, wenn Hogwarts Legacy von Avalanche Software am 10. Februar auf PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen erscheint (Last-Gen-Systeme werden zu einem späteren Zeitpunkt kommen).

Aber vor diesem Veröffentlichungsdatum hat der Entwickler nun einige Casting-Neuigkeiten enthüllt und angekündigt, wer den Schulleiter von Hogwarts im Spiel darstellen wird. Überraschenderweise wird es Simon Pegg sein, der die Rolle übernimmt und uns seine Interpretation von Phineas Nigellus Black (ja, aus dieser berühmten Zaubererfamilie) gibt.

In Bezug auf die Rolle hat Pegg uns einen Einblick gegeben, wie Phineas sein wird, und erklärt, dass er sowohl eine Hilfe als auch ein Hindernis sein wird, und ein allgemeines bisschen ein Killjoy für die Schüler, die derzeit die berühmte Schule besuchen - und seiner Rolle als "am wenigsten beliebter Schulleiter, den Hogwarts je gekannt hat" gerecht wird.

Ansonsten hat Avalanche in einer Reihe von Tweets enthüllt, dass Sebastian Croft und Amelia Gething die beiden spielbaren Charakteroptionen sprechen werden, Lesley Nicol wird Professor Matilda Weasley darstellen, Asif Ali wird Amit Thakkar sein, Kandace Caine spricht Professor Onai, Sohm Kapila ist Professor Satyavati Shah, Luke Youngblood spricht Everett Clopton, und schließlich ist Jason Anthony Nearly Headless Nick und The Sorting Hat.