Silicon Studio bringt Bravely Default II 2020 auf Nintendo Switch

Silicon Studio deutete bereits letztes Jahr an, dass sie an einer weiteren Fortsetzung ihres fantastischen 3DS-Hits Bravely Default arbeiten (Anfang des Jahres wurde das Projekt offiziell bestätigt). Auf den Game Awards präsentierte Square Enix schließlich ein erstes Promo-Video für das Vorhaben, das uns offengestanden mit einer verwirrenden Betitelung durcheinanderbrachte. Der dritte Eintrag der Bravely-Default-Reihe heißt nämlich Bravely Default II. JRPG-Fans dürfen sich trotzdem über unfassbar hübsche Zeichnungen freuen, sobald das Spiel 2020 auf der Nintendo Switch ein neues Zuhause findet. Das Game wird laut Nintendo exklusiv auf der Switch erscheinen und in einer brandneuen Welt spielen.

