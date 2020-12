Silent-Hill-Schöpfer verlässt Playstation, um eigenes Studio zu gründen

You're watching Werben

Keiichiro Toyama ist vielleicht ein Name, den Horrorfans schon einmal gehört haben. Der Japaner gehört zu den Schöpfern von Silent Hill, er war bei Team Silent als Direktor und Autor für das erste Spiel verantwortlich. Anschließend wechselte er zu Sony Japan, um dort die ebenfalls sehr gruselige Serie (Forbidden) Siren mitzugestalten. Das letzte Mal, dass er an einem Horrorspiel gearbeitet hat, liegt mittlerweile über ein Jahrzehnt zurück (sein aktuellstes Spiel ist Gravity Rush 2).

Nach 20 Jahren verlässt Toyama Sony nun allerdings, um mit einigen engen Kollegen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Zusammen mit Junya Okura (Siren und Gravity Rush) und Kazunobu Sato (Siren, Der Puppenspieler und The Last Guardian) gründet der Manager ein unabhängiges Entwicklerstudio namens Bokeh Game Studio. In einer Videobotschaft erklärt das Trio, dass sie sich nach Freiheit und Kreativität sehnen - Aspekte, die in einem riesigen Unternehmen nicht mehr so leicht in den täglichen Arbeitsfluss passen. Einige frühe Konzeptzeichnungen des ersten eigenen Spiels wurden im Video gezeigt und wir sehen darauf gruselige Kreaturen.