Silent Hill: Townfall hat fünf verschiedene Enden

HQ

Nach 2012 und der Veröffentlichung des PS Vita-Titels Silent Hill: Book of Memories wurde es zwölf Jahre lang ruhig in der Silent Hill-Reihe. Aber dann wachte Konami plötzlich wieder auf und erkannte, dass Videospiele doch ziemlich cool sind. Neben kleineren Projekten wurde das Remake von Silent Hill 2 2024 veröffentlicht, gefolgt von Silent Hill f im letzten Jahr, und später in diesem Jahr ist es Zeit für Silent Hill: Townfall – mit einem Remake des ersten Spiels, das für 2027 geplant ist.

Apropos Townfall: Produzent Motoi Okamoto und Regisseur Jon McKellan verrieten bei einer kürzlichen Presseveranstaltung (danke, One More Game), dass das Spiel fünf verschiedene Enden haben wird, von denen zwei geheim sind. McKellan erklärte, wie sie sich die Struktur vorstellten:

"Die Entscheidungen, die du als Spieler im Verlauf triffst, bestimmen das Ende, und es sollte sich so anfühlen, als wäre das Ende sehr passend zu deiner Erfahrung. Das Ziel ist, dass der Spieler das Gefühl hat, dass es der natürliche Abschluss der Geschichte ist, was die Art und Weise betrifft, wie er gespielt hat."

Um eines der drei regulären Enden zu bekommen, musst du das Spiel nur abschließen, aber wenn du eines der beiden geheimen Enden willst, musst du NewGame+ spielen. Kurz gesagt, du musst das Abenteuer zuerst einmal durchgespielt haben.

Silent Hill: Townfall wird am 24. September für PC und PlayStation 5 veröffentlicht.