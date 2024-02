Hoffentlich sind wir uns alle einig, dass Mobbing schrecklich ist, aber viele von uns haben es wahrscheinlich in der einen oder anderen Form erlebt. Natürlich kann dieses Thema ausführlich diskutiert werden, und genau darum dreht sich Silent Hill: The Short Message.

Die Protagonistin Anita wacht an einem mysteriösen Ort auf und erhält auf ihrem Handy eine Nachricht von ihrer Freundin Maya, dass sie sich treffen sollen. Anita fühlt sich wertlos, missverstanden und einsam und warum die Dinge so sind, wie sie sind, wird im Laufe des Spiels enträtselt, während im Kopf des armen Mädchens viel vor sich geht. Es gibt vieles, worauf man sich beziehen kann, und das Spiel scheut sich nicht, dies zu erzählen und zu zeigen. Warum sie sich dort befindet, wo sie ist, wissen wir nicht wirklich, aber wir beginnen mit der Erkundung, sobald die erste Gameplay-Änderung für die Serie in Kraft tritt, wobei dies die First-Person-Perspektive ist, die gut genutzt wird. Die Umgebungen sind unglaublich detailliert und technisch wunderschön und zum größten Teil geht es darum, durch sie zu laufen, wie ein extrem langsamer Walking-Simulator mit einer leicht unheimlichen Atmosphäre.

Diese unheimliche Atmosphäre ist eine kleine Enttäuschung, wenn man feststellt, dass The Short Message nicht besonders beängstigend ist. Hier herrscht eine gute Atmosphäre, aber das liegt eher daran, dass die Umgebungen gut gestaltet sind, als an allem anderen. Außerdem leidet das Spiel unter unglaublichen Pacing-Problemen, was dazu führt, dass ich aus der Stimmung gerissen werde, die von Zeit zu Zeit entsteht, wobei der größte Übeltäter hier die Nachrichten sind, die Anita auf ihrem Handy erhält, das auch als Taschenlampe dient.

Jedes Mal, wenn das Mobiltelefon klingelt, stoppt das Spiel und das Mobiltelefon verdeckt den Bildschirm, und es gibt einige Textnachrichten hin und her. Ich hätte mir eine Lösung gewünscht, bei der man mit dem Handy vor sich herumlaufen kann oder dass die Oberfläche während des Spielens einfach als Text auf dem Bildschirm erscheint. Die Idee, das gesamte Erlebnis zu vielen seltsamen Zeiten zu pausieren, funktioniert nicht und lenkt vom Gameplay ab. Wie Anita, die die Seltsamkeit des Augenblicks völlig vergisst und dann ihrer Freundin eine Nachricht schickt, dass sie gut geschlafen hat.

Das Spiel wird auch für eine Reihe von Zwischensequenzen mit echten Schauspielern unterbrochen. Daran ist nicht viel auszusetzen, aber sie tragen auch dazu bei, dass das Tempo des Spiels leidet und das Hauptthema des Spiels mehrdeutig ist. Ich könnte es mir hoch anrechnen, dass es ein Spiel ist, in dem es um Mobbing geht, darum, sich wie ein Versager zu fühlen und sich sogar das Leben nehmen zu wollen. Es ist wichtig, mutig und etwas, das betont werden muss, aber das Skript drückt zu oft auf die Knöpfe des Spielers und das Mysterium leidet letztendlich enorm.

Ich möchte keines der behandelten Themen bagatellisieren, weil mir das alles in vielerlei Hinsicht sehr am Herzen liegt. Aber wenn Anita ihr Handy in die Hand nimmt und anfängt, darüber zu sprechen, wie ihre Freundin viele neue Follower gewonnen hat, während sie selbst mehrere verloren hat, ist das einer der vielen Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen viel ist. Wenn du dich schlecht fühlst, gibt es viele Dinge, die sich übereinander stapeln, und das Gefühl, nicht beliebt zu sein, ist eines der Dinge, die viele Menschen betreffen können. Aber auch wenn ich der Meinung bin, dass das Thema respektvoll behandelt wird und dass das schwere Zeug wirklich stattfinden darf, ist es als Ganzes nicht gut genug geschrieben und es wird aus den falschen Gründen schwer.

Die Story funktioniert für mich nicht wirklich und trotz der sehr kurzen Spielzeit von weniger als zwei Stunden fühlt sich das Spiel immer noch langsam und langwierig an, was natürlich ein großer Misserfolg ist. Sie versuchen, das Ganze aufzubrechen, indem sie durch Umgebungen gehen, während sie einige Male von einem Monster gejagt werden. Du landest auch in einer Art Labyrinth, in dem du mit diesem Monster auf den Fersen deinen Weg nach draußen finden musst. Die Sequenzen fühlen sich gut an, aber auch nicht sehr beängstigend, dank einer Trial-and-Error-Sequenz, bei der man von vorne anfangen muss, wenn das Monster einen erwischt.

Neben der detaillierten und stilvollen Grafik gibt es auch Lob für das Sounddesign und die Musik des Spiels, die es gut begleitet. Wenn Sie eine große Vorliebe dafür haben, in schönen Umgebungen herumzuwandern, kann es sich lohnen, das Spiel nur deshalb zu spielen, und da sie den Anstand hatten, es kostenlos zu veröffentlichen, haben Sie nichts zu verlieren. Allerdings finde ich es eigentlich ein ziemlich langweiliges Adventure, das an vielen Dingen scheitert und klar, vielleicht sollte man sich einfach nur darüber freuen, dass man ein kostenloses grafisch schönes Adventure bekommt, aber die Kritik sollte natürlich trotzdem geäußert werden.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich nicht glaube, dass das Spiel in die Silent Hill -Serie gehört. Etwas Ästhetik, Atmosphäre und der Kontrast zwischen Realität und Albträumen sind da, absolut, aber es fehlt viel zu viel und für mich reicht es nicht, dass es eine bizarre Umgebung und ein unheimliches Ambiente gibt. Es braucht mehr.

Silent Hill: The Short Message fällt in so vielen Bereichen flach. Es ist nicht im Geringsten gruselig, es erzählt seine Geschichte und behandelt das Thema auf eine zweideutige Art und Weise, es fühlt sich nicht wirklich wie ein Spiel in der Serie an und dann ist da noch dieses verdammte Handy, das mehr Probleme als Lösungen bietet. Ich hoffe nur, dass das Silent Hill 2 Remake genauso gut sein wird wie das Original und nicht in der gleichen Qualität wie dieses.