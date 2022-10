Silent Hill 2 Remake: Alle Details nach Konamis Ankündigung

Die Fans haben sich schon lange, lange auf ein neues Silent Hill gefreut, und heute haben sie endlich gesehen, wie ihre Träume wahr werden, und zwar dreifach. Denn neben der Ankündigung von Silent Hill 2 Remake (die heute Nachmittag durchgesickert war), kündigte Konami zwei weitere brandneue Silent Hill-Titel an, die sich bei seinem Special Event für die Horrorserie in der Entwicklung befinden.

Der Trailer zu Silent Hill 2 Remake zeigt sehr detailliert Orte aus der ursprünglichen Fortsetzung, wie das Badezimmer, das Hotelzimmer und den Picknickplatz im Park am Ende des Spiels, während James Sunderland, die Hauptfigur, durch die Szenen wandert und nach Hinweisen auf den mysteriösen Brief sucht, den er von seiner verstorbenen Frau Mary erhalten hat.

Obwohl dies ein filmischer Trailer ist, kündigt das Ende des Trailers an, dass er in Unreal Engine entwickelt wurde und dass sowohl Masahara Ito als auch Akira Yamaoka neben dem Bloober-Team an seiner Entwicklung beteiligt sind. Wir haben jedoch einen Veröffentlichungstermin vermisst. Das Spiel ist bereits im PS Store vorbestellbar und die Konsolenversion wird (zumindest vorübergehend) PS5-exklusiv sein.

Sie können sich den ersten Trailer und ein paar Screenshots unten ansehen.