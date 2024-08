Sigourney Weaver bestätigt, dass sie in The Mandalorian & Grogu mitspielen wird

HQ

Sigourney Weaver ist unter Sci-Fi-Nerds für ihre Zeit als Ripley in der Alien-Franchise und ihre kürzliche Rolle als Dr. Grace Augustine in Avatar bekannt. In der Fortsetzung Avatar: The Way of Water spielt sie Kiri, und jetzt wird sie in Star Wars in einer weiteren großen Sci-Fi-Serie mitspielen.

In einem Interview mit Deadline bestätigte Weaver, dass sie in dem kommenden The Mandalorian & Grogu mitspielen wird, der 2026 in die Kinos kommen soll.

"Ich spiele eine Rolle in The Mandalorian & Grogu ", sagte sie. "Ich habe Grogu neulich zum ersten Mal getroffen. Ich drehe das, bevor ich Ende des Jahres nach London fahre, um "The Tempest" zu drehen... Ich freue mich darauf. Ich kann im Moment noch nicht viel dazu sagen, aber es macht Spaß, zwischen all diesen verschiedenen Universen hin und her zu springen."

Wir können uns nicht vorstellen, dass Sigourney Weaver für eine Nebenrolle engagiert wird, aber andererseits wissen wir sehr wenig über die Handlung von The Mandalorian & Grogu und werden wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr mehr über ihren Charakter erfahren.