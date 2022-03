Sifu prahlt mit 1 Million Spieler

HQ

Sifu ist eine echte Erfolgsgeschichte. Das kleine Indie-Spiel aus Paris ist verdammt anspruchsvoll, denn es verlangt seinen Spielern schnelle Reflexe ab, wenn diese das Ende der Kung-Fu-Rachegeschichte erleben wollen. Außerdem ist der Titel zusammen mit einigen hochkarätigen AAA-Blockbustern im vollgepackten Februar veröffentlicht worden, was sich nicht viele Entwickler getraut haben. Trotzdem konnte das Actionspiel seinen Platz finden, denn die Entwickler von Sloclap verraten uns in einer Pressemitteilung, dass sich Sifu inzwischen über 1 Million Mal auf allen Plattformen verkauft hat. Das Studio teilt uns zudem mit, dass sich etwa 45 Prozent aller Spieler erfolgreich durch das erste Level beißen konnten. 150.000 Menschen haben sogar den letzten Boss besiegt, was eine echte Leistung ist.