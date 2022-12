Sifu enthüllt Xbox- und Steam-Veröffentlichungsdaten

HQ

Der von der Kritik gefeierte Kung-Fu-Action-Brawler Sifu hat gerade einen neuen Trailer enthüllt, in dem er den Arenas-Modus zeigt und enthüllt, dass er auf dem Weg zu Xbox und Steam ist. Ursprünglich startete Sifu für PC über den Epic Games Store und PlayStation.

Seitdem wurde es zu Switch gebracht und wird nun für Xbox und Steam gehänselt. Es wird im März 2023 auf diesen Plattformen starten. Diese Veröffentlichung wird auch den kostenlosen Arenas-Modus mit sich bringen, der Sifu-Spielern zusätzliche Herausforderungen bietet.

Der erfolgreiche Abschluss des Arenas-Modus schaltet eine Reihe neuer Modifikatoren in Sifu frei, die die aktuelle Anzahl des Spiels verdoppeln. Außerdem können Spieler Zugang zu neuen Cheats und Skins erhalten, wenn sie die Arena-Herausforderungen meistern, was Veteranen die Chance gibt, in den unterhaltsamen Brawler zurückzukehren.

Den vollständigen Trailer zu Sifu's Arenas Modus könnt ihr euch unten ansehen: