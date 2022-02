HQ

Sifu stellt mit seinen beeindruckenden Schauplätzen und seinem umfassenden, komplexen Kampfsystem eine Hommage an große Martial-Arts-Filme dar. Das Spiel bietet eine ähnliche Erfahrung wie Absolver, ein früherer Titel des Studios. Es verlangt von uns, dass wir unsere Bewegungen trainieren und schließlich meistern, um ein fähigerer Kämpfer zu werden. Wir schlüpfen in die Rolle eines jungen Mannes, der mithilfe seiner speziellen Kampffähigkeiten die Mörderbande jagen und beseitigen will, die seine Familie umgebracht und ihn als Kind zum Sterben zurückgelassen hat. Der Haken an der Sache ist, dass alle fünf Personen dieser Gruppe Anführer eigener, krimineller Banden sind. Um an diese Ganovenbosse heranzukommen, muss man sich durch Horden von Kriminellen kämpfen, die allesamt zufällig ebenfalls in Kampfsportarten geübt sind.

Die Prämisse entspricht der eines typischen Rachemärchens, aber Sifu hebt sich durch sein einzigartiges und herausforderndes Alterungssystem von der Konkurrenz ab. Leider bestraft der Alterungsprozess Fehler sehr hart, denn jedes Mal, wenn ihr im Kampf sterbt, werdet ihr ein bisschen älter. Zu Beginn des Spiels ist man vielleicht 20 Jahre alt und sobald ihr sterbt, steigt euer Zähler um den Wert 1 nach oben. Sobald ihr euch von eurer Niederlage erholt habt und wieder zu euch gekommen seid, seid ihr deshalb 21 Jahre alt. Wenn ihr nun eine Weile überlebt und genügend Punkte sammelt, sinkt der Zähler zwar, aber ihr werdet bei eurem nächsten Tod wieder ein Jahr älter. Falls ihr aber nicht so viel Erfolg habt und erneut besiegt werdet, dann altert ihr gleich um zwei Jahre (ein Jahr für die Niederlage, ein weiteres für den Wert eures Zählers). Ihr seid in diesem Beispiel also direkt 23 Jahre alt.

Mit zunehmendem Alter opfert ihr Gesundheit zugunsten härterer Angriffe, denn Alter ist nicht immer eine Schwäche.

Habt ihr euren Zähler auf den Wert 8 angehoben, endet das Spiel und ihr seid wieder am Anfang des Levels. Man kann fast 100 Jahre alt sein, ehe der Game-Over-Bildschirm erscheint, aber das hängt davon ab, wie gut ihr euch im Spiel schlagt. Das Wichtigste ist, dass ihr genügend Punkte sammelt und euren Zähler niedrig haltet, denn die Alterung kann nur durch einen Neustart des Levels umgekehrt werden. Mit zunehmendem Alter opfert ihr Gesundheit zugunsten härterer Angriffe, denn Alter ist nicht immer eine Schwäche.

Sifu bietet eines der komplexesten Nahkampfsysteme, die ich je erlebt habe. Ihr bekommt es immer mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun und müsst die Umgebung und Combos nutzen, um euch durch die Feinde zu arbeiten. Da man letzten Endes aber doch nur ein Mensch ist, muss man geduldig sein und darüber nachdenken, was man tut. Wenn ihr annehmt, dass ihr euch einfach so durch Horden von Gegnern pflügen könnt (und dabei Schädel einschlagt wie Rocksteadys Batman), dann scheitert ihr mit Sicherheit sofort. Angriffe, Blocks, Paraden, Combos, einfach alles muss perfekt koordiniert werden - sonst sterbt ihr.

Sloclap verdient viel Lob für dieses System, da es sehr gut konzipiert ist und das Gefühl von Präzision und fließenden Bewegungen auf den Punkt bringt. Dazu tragen auch das großartige Umgebungs-Design und die Schauplätze bei (die Korridorszene, die an Oldboy erinnert, ist zum Beispiel ein echter Klassiker), die dafür sorgen, dass ich mir Sifus herausragende Kung-Fu-Geschichte auch auf der großen Leinwand vorstellen könnte. Vielleicht mit Donnie Yen oder Jet Li in der Hauptrolle.

Das Spiel spielt sich brillant und es sieht wirklich großartig aus, aber Sifu kann manchmal überwältigend schwierig sein. Die Kämpfe und das Alterungssystem sind in ihrem Kern so konzipiert, dass sie eine erdrückend harte Erfahrung darstellen. Schon der erste Boss am Ende des ersten Levels hat mich heftigst verprügelt. Sein unfehlbarer Ansturm von Schlägen und Tritten zerstören eure Gesundheitsleiste und sie können euren Geist brechen. Verglichen mit den kommenden Herausforderungen ist er jedoch ein absoluter Spaziergang im Park... Das Problem ist auch, dass ihr das nächste Level in dem Alter startet, mit dem ihr den vorangegangenen Abschnitt abgeschlossen habt. Da ihr im Alter zerbrechlicher seid und viel Schaden einsteckt, wollt ihr natürlich möglichst jung und lebendig in eine neue Herausforderung starten. Dafür müsst ihr die bereits bekannten Abschnitte aber nahezu fehlerfrei bewältigen. Um die Story beenden zu können, müsst ihr die Level also fast im Schlaf beherrschen.

Die wiederholende Natur des Spiels ergibt für den stetig trainierenden Kung-Fu-Kampfkünstler Sinn, aber es gibt ein großes Problem: Sifu variiert seine Gegner nicht und das bedeutet, dass ihr beim erneuten Durchspielen eines Abschnittes bereits wisst, welche Herausforderungen euch im nächsten Raum erwarten - und wie ihr sie am besten übersteht. Das verringert zwar einerseits die Herausforderung, es sorgt allerdings für einen extrem unbefriedigenden und repetitiven Spielverlauf. Die Progression kann dieser Tatsache nur wenig entgegensetzen, obwohl sie einen Hauch Roguelite versprüht. Es gibt sehr teurer Upgrades, die euch neue Fähigkeiten beibringen oder eure Combo verlängern, allerdings gibt es auch temporäre Talente, die ihr bei jedem Neustart verliert. Sie erleichtern euren aktuellen Spieldurchlauf zwar ebenfalls, aber häufig werdet ihr euch ärgern, in diese Upgrades investiert zu haben.

Aus all diesen Gründen bin ich bezüglich Sifu immer noch ziemlich hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist es ein beeindruckendes Spiel, das so viel Potenzial hat. Auf der anderen Seite fühlt es sich so an, als wäre es für eine sehr kleine Anzahl von Spielern konzipiert worden, die die Geduld und den Willen haben, immer wieder zu scheitern, ehe sie eine neue Entwicklung in der Geschichte sehen dürfen, weil sich ihr Gameplay erheblich verbessert hat. Wenn ihr eine eiserne Entschlossenheit besitzt und euch damit abfinden könnt, stundenlang vermöbelt zu werden, dann könnte Sifu das perfekte Spiel für euch sein. Für alle anderen gilt: Seid vorsichtig und macht euch klar, worauf ihr euch einlasst.

