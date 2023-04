Sieh dir die neueste Version des ASUS ROG Strix Scar 17 an

HQ

Es gibt nur wenige Gaming-Laptops auf dem Markt, die die Leistung und Leistung der ASUS' ROG Strix Scar-Linie bieten, und jetzt, da wir uns in der Ära der GPUs der RTX 40-Serie befinden, ist dies nur noch deutlicher geworden.

Zu diesem Zweck haben wir die Ausgabe 2023 des ASUS ROG Strix Scar 17 in die Hände bekommen und sie in der neuesten Folge von Quick Look auf den Prüfstand gestellt, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Gedanken und Fakten über das Gerät teilt.

Aber nicht nur das, wenn Sie nach einem detaillierteren Test des Geräts suchen, können Sie sich auch unseren Test der 16-Zoll-Variante des 2023 Strix Scar hier ansehen.