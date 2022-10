Sieh dir 14 Minuten Pokémon Scarlet und Violet Gameplay an

HQ

Wir sind jetzt weniger als sechs Wochen von der Veröffentlichung von Pokémon Scarlet und Pokémon Violet entfernt, daher ist es verständlich, dass Nintendo und Game Freak in letzter Zeit viele Details geteilt haben. Nichts ist vergleichbar mit dem, was wir heute für Sie haben.

Die beiden Unternehmen haben wie versprochen eine vierzehnminütige Gameplay-Präsentation von Pokémon Scarlet/Violet geteilt, die so ziemlich alles zeigt und detailliert beschreibt, was es über die mit Spannung erwarteten Titel zu wissen gibt, einschließlich der Frage, wie unterschiedlich die Erfahrung jedes Spielers je nach Wahl sein kann, das Terastallize-System und die beeindruckende Vielfalt an Aktivitäten, die Sie mit Ihren Lieblingstaschenmonstern ausführen können.