Siebte Staffel von Apex Legends naht

Frisch angekündigt von Respawn Entertainment: Apex Legends: "Saison 7 - Aufstieg". Erscheinungstermin ist der 5. November 2020. Die neue Staffel soll Charakter Horizon in die Outlands führen und eine neue Arena namens Olympus bieten.

"Mit der Einführung von Horizon greift die nächste Legende in die Wettkämpfe ein - auf der dritten Karte, in der Wolkenstadt Olympus. Im neuen Geschichten-aus-den-Outlands"-Trailer (siehe unten) erfahren Fans der Apex-Spiele mehr über Horizons Reise in die Arena und ihre Beweggründe und werfen gleichzeitig einen ersten Blick auf die Stadt in den Wolken.

Als ihr Heimatplanet Olympus unter einer schweren Energiekrise leidet, reist Horizon mit ihrem robotischen Gefährten N.E.W.T. in ferne Länder, um seltene Kristalle zum Beenden der Krise zu finden. Horizon lässt ihren Sohn zurück und wagt - beseelt von dem Gedanken, ihre Familie und ihre Heimat zu retten - eine Reise ins Ungewisse. Als ein Verrat das glückliche Ende ihrer Reise verhindert, kommt Horizon als Verlorene in der Zeit nach Hause zurück und setzt fortan alles daran, zu ihrem Sohn zurückzukehren."