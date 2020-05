Sieben grobkörnige Bilder aus der Switch-Version von The Outer Worlds

Am 5. Juni erscheint Obsidians exzellentes Rollenspiel The Outer Worlds für die Nintendo Switch. Alles was wir bisher davon gesehen haben erweckt den Anschein, dass es sich bei der hybriden Fassung um das gleiche großartige Spiel handelt, in das wir uns Ende 2019 bereits auf PC, Playstation 4 und Xbox One verliebt haben - allerdings mit einer niedrigeren Auflösung. Obsidian und Private Division haben sieben neue Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht, die euch einen Eindruck von der technischen Visualisierung vermitteln. Schaut euch das Material unten im Detail an und wer mehr Infos zum Spiel haben möchte, klickt einfach in unsere Kritik.

Quelle: DualShockers.